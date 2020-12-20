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Россиянин получил иск за свет на миллион рублей
Россиянин получил иск за свет на миллион рублей
Компания "Читаэнергосбыт" подала в суд на жителя Забайкальского края за безучетное потребление электроэнергии на один миллион 14 тысяч рублей, сообщает Чита.ру... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T10:07
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забайкальский край
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Компания "Читаэнергосбыт" подала в суд на жителя Забайкальского края за безучетное потребление электроэнергии на один миллион 14 тысяч рублей, сообщает Чита.ру со ссылкой на Черновский районный суд.Сомнения в правильности учета электричества вызвало кратное снижение потребления по сравнению с предыдущими периодами.Мужчина не признал исковые требования, однако суд первой инстанции постановил взыскать с него более 960 тысяч рублей. По решению апелляционной инстанции сумма снизилась до 393,6 тысячи рублей.
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забайкальский край, чита, общество

Россиянин получил иск за свет на миллион рублей

10:07 20.12.2020 (обновлено: 14:46 20.12.2020)
 
© OiMaxCчетчик электроэнергии
Cчетчик электроэнергии - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© OiMax
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Компания "Читаэнергосбыт" подала в суд на жителя Забайкальского края за безучетное потребление электроэнергии на один миллион 14 тысяч рублей, сообщает Чита.ру со ссылкой на Черновский районный суд.
Сомнения в правильности учета электричества вызвало кратное снижение потребления по сравнению с предыдущими периодами.

"Визуально прибор учета был технически исправным, однако по результатам проверки было установлено, что в прибор вмонтирован радиомодуль, который управлялся дистанционно с пульта", — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина не признал исковые требования, однако суд первой инстанции постановил взыскать с него более 960 тысяч рублей. По решению апелляционной инстанции сумма снизилась до 393,6 тысячи рублей.
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