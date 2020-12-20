https://ria.ru/20201220/schetchik-1590090436.html

Россиянин получил иск за свет на миллион рублей

Россиянин получил иск за свет на миллион рублей

Компания "Читаэнергосбыт" подала в суд на жителя Забайкальского края за безучетное потребление электроэнергии на один миллион 14 тысяч рублей, сообщает Чита.ру... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T10:07

2020-12-20T10:07

2020-12-20T14:46

забайкальский край

чита

общество

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Компания "Читаэнергосбыт" подала в суд на жителя Забайкальского края за безучетное потребление электроэнергии на один миллион 14 тысяч рублей, сообщает Чита.ру со ссылкой на Черновский районный суд.Сомнения в правильности учета электричества вызвало кратное снижение потребления по сравнению с предыдущими периодами.Мужчина не признал исковые требования, однако суд первой инстанции постановил взыскать с него более 960 тысяч рублей. По решению апелляционной инстанции сумма снизилась до 393,6 тысячи рублей.

https://ria.ru/20200806/1575445803.html

забайкальский край

чита

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забайкальский край, чита, общество