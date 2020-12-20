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Reuters: команда Байдена может ввести санкции против России за кибератаки
Reuters: команда Байдена может ввести санкции против России за кибератаки
Команда избранного президента США Джо Байдена рассмотрит возможность новых санкций против России после его вступления в должность, сообщает Reuters со ссылкой... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-20T21:27
2020-12-21T01:40
россия
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сша
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Команда избранного президента США Джо Байдена рассмотрит возможность новых санкций против России после его вступления в должность, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник. Причиной новых ограничений стали хакерские атаки на американские госведомства, в которых ряд американских СМИ и официальных лиц обвиняют Москву. В качестве "ответных" шагов команда Байдена обсуждает как экономические меры, так и кибервзломы. Источник добавил, что главной целью будет создание эффективного механизма сдерживания и снижения вероятности кибершпионажа в будущем. Сейчас обсуждения носят теоретический характер, так как команде Байдена необходимо начать работу и получить доступ ко всем сведениям, чтобы уточнить дальнейшие шаги и планы. Ранее сообщалось, что группа хакеров сумела получить доступ к ряду американских правительственных учреждений через программное обеспечение фирмы SolarWinds. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также Госдепартамент. Кроме того, могли пострадать Минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности.Ряд американских СМИ обвинили во взломе российских киберпреступников, но не привели никаких доказательств в пользу этой версии. По словам госсекретаря США Майка Помпео, "достаточно четко" можно сказать об участии России в хакерской атаке. В свою очередь, действующий президент Штатов Дональд Трамп предположил, что за этим стоит Китай.Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва здесь ни при чем. Он напомнил, что Россия не раз предлагала Вашингтону возобновить диалог по кибербезопасности, но получила "категорический отказ".
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россия, джо байден, сша, в мире

Reuters: команда Байдена может ввести санкции против России за кибератаки

21:27 20.12.2020 (обновлено: 01:40 21.12.2020)
 
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© REUTERS / Mike Segar
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Команда избранного президента США Джо Байдена рассмотрит возможность новых санкций против России после его вступления в должность, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
Причиной новых ограничений стали хакерские атаки на американские госведомства, в которых ряд американских СМИ и официальных лиц обвиняют Москву. В качестве "ответных" шагов команда Байдена обсуждает как экономические меры, так и кибервзломы.

"Ответ должен быть достаточно сильным, чтобы создать большие экономические, финансовые и технологические потери для преступников, но в то же время избежать эскалации конфликта между двумя ядерными державами — противниками со времен холодной войны", — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что главной целью будет создание эффективного механизма сдерживания и снижения вероятности кибершпионажа в будущем.
Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 19:37
Экономисты предрекли России "невиданные санкции" при Байдене
Сейчас обсуждения носят теоретический характер, так как команде Байдена необходимо начать работу и получить доступ ко всем сведениям, чтобы уточнить дальнейшие шаги и планы.
Ранее сообщалось, что группа хакеров сумела получить доступ к ряду американских правительственных учреждений через программное обеспечение фирмы SolarWinds. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также Госдепартамент. Кроме того, могли пострадать Минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности.
Ряд американских СМИ обвинили во взломе российских киберпреступников, но не привели никаких доказательств в пользу этой версии. По словам госсекретаря США Майка Помпео, "достаточно четко" можно сказать об участии России в хакерской атаке. В свою очередь, действующий президент Штатов Дональд Трамп предположил, что за этим стоит Китай.
Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва здесь ни при чем. Он напомнил, что Россия не раз предлагала Вашингтону возобновить диалог по кибербезопасности, но получила "категорический отказ".
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Защита не IT какая. В госорганах США нашли повод для новых санкций
 
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