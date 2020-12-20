https://ria.ru/20201220/sanctions-1590140028.html

Reuters: команда Байдена может ввести санкции против России за кибератаки

Reuters: команда Байдена может ввести санкции против России за кибератаки

Команда избранного президента США Джо Байдена рассмотрит возможность новых санкций против России после его вступления в должность, сообщает Reuters со ссылкой... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-20T21:27

2020-12-20T21:27

2020-12-21T01:40

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Команда избранного президента США Джо Байдена рассмотрит возможность новых санкций против России после его вступления в должность, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник. Причиной новых ограничений стали хакерские атаки на американские госведомства, в которых ряд американских СМИ и официальных лиц обвиняют Москву. В качестве "ответных" шагов команда Байдена обсуждает как экономические меры, так и кибервзломы. Источник добавил, что главной целью будет создание эффективного механизма сдерживания и снижения вероятности кибершпионажа в будущем. Сейчас обсуждения носят теоретический характер, так как команде Байдена необходимо начать работу и получить доступ ко всем сведениям, чтобы уточнить дальнейшие шаги и планы. Ранее сообщалось, что группа хакеров сумела получить доступ к ряду американских правительственных учреждений через программное обеспечение фирмы SolarWinds. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также Госдепартамент. Кроме того, могли пострадать Минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности.Ряд американских СМИ обвинили во взломе российских киберпреступников, но не привели никаких доказательств в пользу этой версии. По словам госсекретаря США Майка Помпео, "достаточно четко" можно сказать об участии России в хакерской атаке. В свою очередь, действующий президент Штатов Дональд Трамп предположил, что за этим стоит Китай.Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва здесь ни при чем. Он напомнил, что Россия не раз предлагала Вашингтону возобновить диалог по кибербезопасности, но получила "категорический отказ".

https://ria.ru/20201212/bayden-1588942573.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201216/1589548035.html

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россия, джо байден, сша, в мире