https://ria.ru/20201220/rekord-1590096946.html

Француз побил рекорд по длительности пребывания в емкости со льдом

Француз побил рекорд по длительности пребывания в емкости со льдом

Житель Франции Ромен Вандендорп установил мировой рекорд по длительности пребывания в емкости со льдом, проведя в резервуаре, наполненном кубиками льда, 2 часа... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T11:40

2020-12-20T11:40

2020-12-20T11:40

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Житель Франции Ромен Вандендорп установил мировой рекорд по длительности пребывания в емкости со льдом, проведя в резервуаре, наполненном кубиками льда, 2 часа 35 минут 33 секунды, сообщает местная газета Voix du Nord.Мероприятие, за которым наблюдали родственники Вандендорпа, организаторы, двое незнакомых ему людей, спортивные судьи и телезрители, прошло в спортивном комплексе в коммуне Ватрело на севере Франции. Емкость, в которой 34-летний медик провел больше 2,5 часа, была наполнена 1,5 тонны льда, температура внутри составляла минус 18 градусов по Цельсию."Я очень счастлив, - сказал француз после того, как покинул емкость со льдом. – Это показывает, что не нужно быть суперменом, чтобы сделать что-то безумное. При дисциплине вы можете управлять своим мозгом. Если у вас есть мечта, держитесь за нее!".Для того чтобы попытаться побить рекорд, Вандендорп тренировался два года, чтобы "расширить границы физиологии". Он решил это сделать в знак памяти своего отца и девочки Огустины, которые скончались от рака. В поддержку девочки, у которой обнаружили опухоль ствола головного мозга, в сентябре 2018 года была создана организация Association Wonder Augustine. После ее смерти фонд продолжил финансировать проекты по борьбе с онкологических заболеваний среди детей. Как сообщает один из организаторов мероприятия компания M La Constellation, все средства, собранные в поддержку Вандендорпа, будут направлены в фонд Association Wonder Augustine. Ожидается, что имя медика будет внесено в Книгу рекордов Гиннесса.Как сообщает M La Constellation, предыдущий официальный рекорд был установлен корейцем Сон Хау Чжином (Songhaou Jin), который провел в емкости со льдом 1 час 55 минут. Неофициальный рекорд составлял 2 часа 31 минуту.Ранее сообщалось, что в сентябре текущего года австриец Йозеф Кёберл побил мировой рекорд, сумев в течение 2,5 часа продержаться в полной льда стеклянной кабине. По словам экстремала, одна из его целей заключалась в том, чтобы привлечь внимание к таянию ледников.

https://ria.ru/20201115/arktika-1584556803.html

https://ria.ru/20200906/rekord-1576839205.html

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