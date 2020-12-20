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Регистрацию вакцины от коронавируса Центра Чумакова перенесли на февраль

Регистрацию вакцины от коронавируса Центра Чумакова перенесли на февраль

Регистрация вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T20:27

2020-12-20T20:27

2020-12-20T20:27

распространение нового коронавируса

центр им. м. п. чумакова

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коронавирусы

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Регистрация вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук, отложена на февраль из-за того, что надо было дождаться начала работы производственного участка для производства вакцины, рассказал генеральный директор Центра Айрат Ишмухаметов.В интервью "Российской газете" Ишмухаметов пояснил, что в Центре имени Чумакова считали необходимым, чтобы к моменту регистрации вакцины под нее был свой производственный участок."И мы такой участок сформировали. У нас теперь есть отдельный производственный цех, который заработает в феврале. В том случае, конечно, если документы, которые мы сейчас готовим, в минздраве сочтут убедительными для выдачи регистрационного удостоверения", - добавил он.Ранее сообщалось, что регистрация вакцины, разработанной в Центре имени Чумакова, ожидалась в середине декабря.Третья фаза испытаний вакцины начнется в марте, отмечается в интервью. "Нам необходимо еще какое-то время в феврале, чтобы подготовить производственный участок", - пояснил Ишмухаметов.По его словам, производственная площадка для выпуска вакцины против COVID-19 в Центре имени Чумакова позволит выпускать 10 миллионов доз в год.В Центре имени Чумакова разработана так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр им. м. п. чумакова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российская академия наук, общество