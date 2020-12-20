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Регистрацию вакцины от коронавируса Центра Чумакова перенесли на февраль
Регистрацию вакцины от коронавируса Центра Чумакова перенесли на февраль
Регистрация вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T20:27
2020-12-20T20:27
2020-12-20T20:27
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общество
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Регистрация вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук, отложена на февраль из-за того, что надо было дождаться начала работы производственного участка для производства вакцины, рассказал генеральный директор Центра Айрат Ишмухаметов.В интервью "Российской газете" Ишмухаметов пояснил, что в Центре имени Чумакова считали необходимым, чтобы к моменту регистрации вакцины под нее был свой производственный участок."И мы такой участок сформировали. У нас теперь есть отдельный производственный цех, который заработает в феврале. В том случае, конечно, если документы, которые мы сейчас готовим, в минздраве сочтут убедительными для выдачи регистрационного удостоверения", - добавил он.Ранее сообщалось, что регистрация вакцины, разработанной в Центре имени Чумакова, ожидалась в середине декабря.Третья фаза испытаний вакцины начнется в марте, отмечается в интервью. "Нам необходимо еще какое-то время в феврале, чтобы подготовить производственный участок", - пояснил Ишмухаметов.По его словам, производственная площадка для выпуска вакцины против COVID-19 в Центре имени Чумакова позволит выпускать 10 миллионов доз в год.В Центре имени Чумакова разработана так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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центр им. м. п. чумакова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российская академия наук, общество
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Регистрация вакцины от коронавируса
, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук
, отложена на февраль из-за того, что надо было дождаться начала работы производственного участка для производства вакцины, рассказал генеральный директор Центра Айрат Ишмухаметов.
В интервью "Российской газете"
Ишмухаметов пояснил, что в Центре имени Чумакова считали необходимым, чтобы к моменту регистрации вакцины под нее был свой производственный участок.
"И мы такой участок сформировали. У нас теперь есть отдельный производственный цех, который заработает в феврале. В том случае, конечно, если документы, которые мы сейчас готовим, в минздраве сочтут убедительными для выдачи регистрационного удостоверения", - добавил он.
Ранее сообщалось, что регистрация вакцины, разработанной в Центре имени Чумакова, ожидалась в середине декабря.
Третья фаза испытаний вакцины начнется в марте, отмечается в интервью. "Нам необходимо еще какое-то время в феврале, чтобы подготовить производственный участок", - пояснил Ишмухаметов.
По его словам, производственная площадка для выпуска вакцины против COVID-19 в Центре имени Чумакова позволит выпускать 10 миллионов доз в год.
В Центре имени Чумакова разработана так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.