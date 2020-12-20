https://ria.ru/20201220/reaktsiya-1590144392.html

Итальянский эпидемиолог оценил реакцию новой мутации COVID-19 на вакцину

Итальянский эпидемиолог оценил реакцию новой мутации COVID-19 на вакцину

Новая разновидность коронавируса, появившаяся в Великобритании, согласно первым данным, имеет аналогичную реакцию на вакцину, что и "обычная", заявил... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-20T23:29

2020-12-20T23:29

2020-12-21T02:04

новый штамм коронавируса в британии

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

великобритания

италия

в мире

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РИМ, 20 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Новая разновидность коронавируса, появившаяся в Великобритании, согласно первым данным, имеет аналогичную реакцию на вакцину, что и "обычная", заявил эпидемиолог, глава отдела предупреждения заболеваний министерства здравоохранения Италии Джованни Рецца."Новый вариант SARS-CoV-2, который встречается сейчас в Лондоне и на юго-востоке Великобритании, имеет мутации белка на поверхности вируса, так называемом spike (шипе – ред.). Хотя существуют гипотезы о том, что эти мутации могут увеличить переносимость вируса, они, по-видимому, не меняют ни его клинической агрессивности, ни его ответа на вакцину", - заявил он на видео, которое распространил минздрав в воскресенье вечером.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201220/koronavirus-1590119941.html

https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html

великобритания

италия

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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания, италия, в мире