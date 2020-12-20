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Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником
Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T14:45
2020-12-20T14:49
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником."Уважаемые товарищи, коллеги, дорогие ветераны, поздравляю вас с праздником, Днем работников органов безопасности. Желаю успехов всем, кто защищает Россию, наш народ от внешних и внутренних угроз, отстаивает суверенитет и национальные интересы и для кого безопасность и благополучие Родины были, есть и будут главным делом всей жизни", - сказал Путин.Он отметил, что сегодня праздник сотрудников всех государственных органов и спецслужб, работающих в сфере обеспечения безопасности государства."Но мы собрались с вами именно здесь, в штаб-квартире именно Службы внешней разведки, потому что сегодня она отмечает свой юбилей, столетие образования. Хочу сердечно поздравить с этим замечательным юбилеем всех, кто работал и продолжает работать в этой важной, важнейшей для государства сфере деятельности", - сказал президент.Путин также поздравил "тех, кто и совсем недавно выбрал для себя эту судьбу: судьбу, связанную подчас и с немалым риском"."Продолжив традиции своих предшественников, служивших еще и в дореволюционной России. А за прошедший век разведчики внесли неоценимый вклад в обеспечение безопасности государства. Самоотверженно выполняли важнейшие задачи, результаты которых порой оказывали влияние на ход всей нашей, да пожалуй, подчас и мировой истории", - отметил Путин.
https://ria.ru/20201202/razvedka-1587275761.html
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир путин

Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником

14:45 20.12.2020 (обновлено: 14:49 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин поздравляет сотрудников и ветеранов органов безопасности РФ в День работника органов безопасности в штаб-квартире СВР России
Президент России Владимир Путин поздравляет сотрудников и ветеранов органов безопасности РФ в День работника органов безопасности в штаб-квартире СВР России - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником.
"Уважаемые товарищи, коллеги, дорогие ветераны, поздравляю вас с праздником, Днем работников органов безопасности. Желаю успехов всем, кто защищает Россию, наш народ от внешних и внутренних угроз, отстаивает суверенитет и национальные интересы и для кого безопасность и благополучие Родины были, есть и будут главным делом всей жизни", - сказал Путин.
Он отметил, что сегодня праздник сотрудников всех государственных органов и спецслужб, работающих в сфере обеспечения безопасности государства.
"Но мы собрались с вами именно здесь, в штаб-квартире именно Службы внешней разведки, потому что сегодня она отмечает свой юбилей, столетие образования. Хочу сердечно поздравить с этим замечательным юбилеем всех, кто работал и продолжает работать в этой важной, важнейшей для государства сфере деятельности", - сказал президент.
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Путин также поздравил "тех, кто и совсем недавно выбрал для себя эту судьбу: судьбу, связанную подчас и с немалым риском".
"Продолжив традиции своих предшественников, служивших еще и в дореволюционной России. А за прошедший век разведчики внесли неоценимый вклад в обеспечение безопасности государства. Самоотверженно выполняли важнейшие задачи, результаты которых порой оказывали влияние на ход всей нашей, да пожалуй, подчас и мировой истории", - отметил Путин.
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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Владимир Путин
 
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