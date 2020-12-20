https://ria.ru/20201220/putin-1590109100.html
Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих у границ конфликтов
Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих у границ конфликтов
Российские спецслужбы должны обеспечить более эффективную защиту государственной границы РФ из-за рисков тлеющих региональных конфликтов вблизи нее, заявил... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T14:43
2020-12-20T14:43
2020-12-20T15:02
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские спецслужбы должны обеспечить более эффективную защиту государственной границы РФ из-за рисков тлеющих региональных конфликтов вблизи нее, заявил президент России Владимир Путин."Нужно добиваться более эффективной защиты государственной границы, тем более учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей", - сказал Путин в воскресенье в поздравлении сотрудникам органов безопасности с профессиональным праздником.
https://ria.ru/20201220/spetssluzhby-1590110251.html
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