https://ria.ru/20201220/putin-1590109100.html

Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих у границ конфликтов

Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих у границ конфликтов

Российские спецслужбы должны обеспечить более эффективную защиту государственной границы РФ из-за рисков тлеющих региональных конфликтов вблизи нее, заявил... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T14:43

2020-12-20T14:43

2020-12-20T15:02

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские спецслужбы должны обеспечить более эффективную защиту государственной границы РФ из-за рисков тлеющих региональных конфликтов вблизи нее, заявил президент России Владимир Путин."Нужно добиваться более эффективной защиты государственной границы, тем более учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей", - сказал Путин в воскресенье в поздравлении сотрудникам органов безопасности с профессиональным праздником.

https://ria.ru/20201220/spetssluzhby-1590110251.html

россия

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россия, владимир путин, безопасность