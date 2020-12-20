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Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих у границ конфликтов
Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих у границ конфликтов
Российские спецслужбы должны обеспечить более эффективную защиту государственной границы РФ из-за рисков тлеющих региональных конфликтов вблизи нее, заявил... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T14:43
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россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские спецслужбы должны обеспечить более эффективную защиту государственной границы РФ из-за рисков тлеющих региональных конфликтов вблизи нее, заявил президент России Владимир Путин."Нужно добиваться более эффективной защиты государственной границы, тем более учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей", - сказал Путин в воскресенье в поздравлении сотрудникам органов безопасности с профессиональным праздником.
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россия, владимир путин, безопасность

Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих у границ конфликтов

14:43 20.12.2020 (обновлено: 15:02 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин поздравляет сотрудников и ветеранов органов безопасности РФ в День работника органов безопасности в штаб-квартире СВР России
Президент России Владимир Путин поздравляет сотрудников и ветеранов органов безопасности РФ в День работника органов безопасности в штаб-квартире СВР России - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские спецслужбы должны обеспечить более эффективную защиту государственной границы РФ из-за рисков тлеющих региональных конфликтов вблизи нее, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно добиваться более эффективной защиты государственной границы, тем более учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей", - сказал Путин в воскресенье в поздравлении сотрудникам органов безопасности с профессиональным праздником.
Президент России Владимир Путин поздравляет сотрудников и ветеранов органов безопасности РФ в День работника органов безопасности в штаб-квартире СВР России - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
14:55
Путин назвал главные задачи спецслужб
 
РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
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