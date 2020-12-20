Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201220/putin-1590108609.html
Путин отметил роль разведчиков в защите национальных интересов
Путин отметил роль разведчиков в защите национальных интересов
Роль органов безопасности в защите национальных интересов России всегда была и будет значима для страны, в том числе в области борьбы с терроризмом, заявил... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T14:41
2020-12-20T15:21
россия
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590108491_0:237:3183:2027_1920x0_80_0_0_a54b7e52e600208d274ca29b79e18e0e.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Роль органов безопасности в защите национальных интересов России всегда была и будет значима для страны, в том числе в области борьбы с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент в воскресенье посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки России, которая отмечает свой вековой юбилей, и поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником."Да, мы помним и, конечно, никогда не забудем трагических страниц XX века, никогда не забудем об уроках прошлого, о преступлениях и репрессиях против собственного народа. Но, безусловно, и то, что эффективная работа органов безопасности, подчиненная закону и национальным интересам, всегда была и всегда будет исключительно значима для России", - заявил Путин.По его словам, это "одна из важнейших гарантий суверенного, демократического, самостоятельного развития нашего многонационального общества, его устойчивости перед любыми вызовами"."Среди таких вызовов – международный терроризм. К нему у нас, у нашего народа свои, особые счеты. Мы помним всех, кто погиб, защищая Россию от этого жестокого врага, с которым страна наша столкнулась в самый сложный период своей истории", - добавил президент РФ.Путин подчеркнул, что сейчас в стране создана мощная общегосударственная система борьбы с терроризмом.
https://ria.ru/20201220/spetssluzhby-1590110251.html
https://ria.ru/20201220/putin-1590108718.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590108491_929:365:3172:2047_1920x0_80_0_0_d69e9d66da4e885644af1f9a298d6824.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, безопасность

Путин отметил роль разведчиков в защите национальных интересов

14:41 20.12.2020 (обновлено: 15:21 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин поздравляет сотрудников и ветеранов органов безопасности РФ в День работника органов безопасности в штаб-квартире СВР России
Президент России Владимир Путин поздравляет сотрудников и ветеранов органов безопасности РФ в День работника органов безопасности в штаб-квартире СВР России - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Роль органов безопасности в защите национальных интересов России всегда была и будет значима для страны, в том числе в области борьбы с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в воскресенье посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки России, которая отмечает свой вековой юбилей, и поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником.
Президент России Владимир Путин поздравляет сотрудников и ветеранов органов безопасности РФ в День работника органов безопасности в штаб-квартире СВР России - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
14:55
Путин назвал главные задачи спецслужб
"Да, мы помним и, конечно, никогда не забудем трагических страниц XX века, никогда не забудем об уроках прошлого, о преступлениях и репрессиях против собственного народа. Но, безусловно, и то, что эффективная работа органов безопасности, подчиненная закону и национальным интересам, всегда была и всегда будет исключительно значима для России", - заявил Путин.
По его словам, это "одна из важнейших гарантий суверенного, демократического, самостоятельного развития нашего многонационального общества, его устойчивости перед любыми вызовами".
"Среди таких вызовов – международный терроризм. К нему у нас, у нашего народа свои, особые счеты. Мы помним всех, кто погиб, защищая Россию от этого жестокого врага, с которым страна наша столкнулась в самый сложный период своей истории", - добавил президент РФ.
Путин подчеркнул, что сейчас в стране создана мощная общегосударственная система борьбы с терроризмом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
14:42
Путин призвал не допускать искажения роли спецслужб в разгроме нацизма
 
РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:31Елисейский дворец не сообщил подробности о состоянии Макрона
16:24Харламов высмеял Шнурова за вопрос Путину
16:15В Белоруссии задержали администратора Telegram-канала c данными силовиков
16:04Режиссер Кремлевской елки рассказал о подготовке к празднику в этом году
15:51Американские военные въехали из Ирака в Сирию, сообщили СМИ
15:50В Лондоне в ходе акции "ковид-диссидентов" задержали 29 человек
15:37Правозащитники заявили о 18 задержанных на протестах в Белоруссии
15:37Ученые объяснили, почему маски не останавливают распространение COVID-19
15:13Названы четыре способа борьбы с "эмоциональным" перееданием
15:03Путин оценил ситуацию с преступлениями террористической направленности
15:00Названа причина бессилия США перед "Северным потоком — 2"
14:56Онищенко назвал "реальное средство профилактики" коронавируса
14:55Путин назвал главные задачи спецслужб
14:46Украинская община Крыма призвала Зеленского не обольщаться насчет Байдена
14:45Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником
14:43В США за сутки выявили более 196 тысяч заболевших COVID-19
14:43Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих у границ конфликтов
14:42Путин призвал не допускать искажения роли спецслужб в разгроме нацизма
14:41Путин отметил роль разведчиков в защите национальных интересов
14:39Зеленский прокомментировал слова Санду об Украине
Лента новостейМолния