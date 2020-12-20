https://ria.ru/20201220/putin-1590108609.html

Путин отметил роль разведчиков в защите национальных интересов

Путин отметил роль разведчиков в защите национальных интересов

Роль органов безопасности в защите национальных интересов России всегда была и будет значима для страны, в том числе в области борьбы с терроризмом, заявил... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T14:41

2020-12-20T14:41

2020-12-20T15:21

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Роль органов безопасности в защите национальных интересов России всегда была и будет значима для страны, в том числе в области борьбы с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент в воскресенье посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки России, которая отмечает свой вековой юбилей, и поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником."Да, мы помним и, конечно, никогда не забудем трагических страниц XX века, никогда не забудем об уроках прошлого, о преступлениях и репрессиях против собственного народа. Но, безусловно, и то, что эффективная работа органов безопасности, подчиненная закону и национальным интересам, всегда была и всегда будет исключительно значима для России", - заявил Путин.По его словам, это "одна из важнейших гарантий суверенного, демократического, самостоятельного развития нашего многонационального общества, его устойчивости перед любыми вызовами"."Среди таких вызовов – международный терроризм. К нему у нас, у нашего народа свои, особые счеты. Мы помним всех, кто погиб, защищая Россию от этого жестокого врага, с которым страна наша столкнулась в самый сложный период своей истории", - добавил президент РФ.Путин подчеркнул, что сейчас в стране создана мощная общегосударственная система борьбы с терроризмом.

https://ria.ru/20201220/spetssluzhby-1590110251.html

https://ria.ru/20201220/putin-1590108718.html

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россия, владимир путин, безопасность