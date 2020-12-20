https://ria.ru/20201220/putin-1590104492.html

Путин оценил работу системы здравоохранения во время пандемии

Путин оценил работу системы здравоохранения во время пандемии

Российская система здравоохранения не без проблем, но достаточно быстро смогла отреагировать на вызов пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T13:49

2020-12-20T13:49

2020-12-20T14:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российская система здравоохранения не без проблем, но достаточно быстро смогла отреагировать на вызов пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.Накануне большой пресс-конференции, состоявшейся в четверг, президент пообщался с волонтерами, которые работали в рамках подготовки мероприятия. Кадры общения показал телеканал "Россия 1". Одна из девушек-волонтеров, с которой поговорил Путин, рассказала, что она медик по образованию, в период пандемии лечила коронавирус у пациентов на дому."Это то, чем мы реально можем гордиться: во-первых, такими специалистами, как вы, а во-вторых, тем, что у нас система здравоохранения смогла достаточно быстро, не без проблем, но отреагировать на вызов, с которым столкнулась страна", - сказал Путин.Он поблагодарил ее и всех молодых людей, которые этим занимаются, за их труд.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589652619.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество