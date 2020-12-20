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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201220/putin-1590104492.html
Путин оценил работу системы здравоохранения во время пандемии
Путин оценил работу системы здравоохранения во время пандемии
Российская система здравоохранения не без проблем, но достаточно быстро смогла отреагировать на вызов пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T13:49
2020-12-20T14:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российская система здравоохранения не без проблем, но достаточно быстро смогла отреагировать на вызов пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.Накануне большой пресс-конференции, состоявшейся в четверг, президент пообщался с волонтерами, которые работали в рамках подготовки мероприятия. Кадры общения показал телеканал "Россия 1". Одна из девушек-волонтеров, с которой поговорил Путин, рассказала, что она медик по образованию, в период пандемии лечила коронавирус у пациентов на дому."Это то, чем мы реально можем гордиться: во-первых, такими специалистами, как вы, а во-вторых, тем, что у нас система здравоохранения смогла достаточно быстро, не без проблем, но отреагировать на вызов, с которым столкнулась страна", - сказал Путин.Он поблагодарил ее и всех молодых людей, которые этим занимаются, за их труд.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Путин оценил работу системы здравоохранения во время пандемии

13:49 20.12.2020 (обновлено: 14:17 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российская система здравоохранения не без проблем, но достаточно быстро смогла отреагировать на вызов пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
Накануне большой пресс-конференции, состоявшейся в четверг, президент пообщался с волонтерами, которые работали в рамках подготовки мероприятия. Кадры общения показал телеканал "Россия 1". Одна из девушек-волонтеров, с которой поговорил Путин, рассказала, что она медик по образованию, в период пандемии лечила коронавирус у пациентов на дому.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 12:22Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Путин заявил, что ни одна система здравоохранения не была готова к COVID
"Это то, чем мы реально можем гордиться: во-первых, такими специалистами, как вы, а во-вторых, тем, что у нас система здравоохранения смогла достаточно быстро, не без проблем, но отреагировать на вызов, с которым столкнулась страна", - сказал Путин.
Он поблагодарил ее и всех молодых людей, которые этим занимаются, за их труд.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
 
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