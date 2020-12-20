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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201220/protest-1590130731.html
В Минске участника акции протеста доставили в милицию с детьми
В Минске участника акции протеста доставили в милицию с детьми
Участника несанкционированного массового мероприятия в Минске доставили в милицию вместе с двумя детьми, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУВД... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T19:14
2020-12-20T19:16
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Участника несанкционированного массового мероприятия в Минске доставили в милицию вместе с двумя детьми, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.По ее данным, в субботу вечером от граждан сотрудникам милиции поступила информация о "подозрительной толпе" в минском микрорайоне "Лебяжий", среди которой были замечены малолетние дети."Вскоре туда прибыли ближайшие наряды, задействованные в охране общественного порядка. Правоохранители попросили собравшихся разойтись и отвести детей домой. Однако те никак не отреагировали, продолжали оставаться на площадке. В итоге милиционеры корректно предложили трем мужчинам для дальнейшего разбирательства проследовать в служебный транспорт. Один из них самостоятельно принял решение сделать это вместе с двумя своими детьми", - говорится в сообщении на сайте ГУВД.Отмечается, что второй мужчина "также самостоятельно передал коляску находившейся там знакомой и спокойно прошел в служебный транспорт". По данным пресс-службы, по прибытию в территориальный орган внутренних дел в отношении мужчин был начат административный процесс, при этом никаких спецсредств сотрудники милиции против них не применяли."В очередной раз обращаем внимание родителей на недопустимость вовлечения детей в разбирательства между правоохранителями и взрослыми. Дети не должны использоваться в качестве ширмы для ухода от ответственности. Поступок отца, который направился в спецтранспорт вместе с малолетними детьми, не вызывает уважения, а скорее осуждение", - говорится в сообщении.В милиции также призвали интернет-порталы прекратить спекуляции на данной ситуации, "не разбираясь объективно и всесторонне".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Несанкционированные мероприятия в последние недели переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201220/belorussiya-1590107066.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске участника акции протеста доставили в милицию с детьми

19:14 20.12.2020 (обновлено: 19:16 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Участника несанкционированного массового мероприятия в Минске доставили в милицию вместе с двумя детьми, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
По ее данным, в субботу вечером от граждан сотрудникам милиции поступила информация о "подозрительной толпе" в минском микрорайоне "Лебяжий", среди которой были замечены малолетние дети.
"Вскоре туда прибыли ближайшие наряды, задействованные в охране общественного порядка. Правоохранители попросили собравшихся разойтись и отвести детей домой. Однако те никак не отреагировали, продолжали оставаться на площадке. В итоге милиционеры корректно предложили трем мужчинам для дальнейшего разбирательства проследовать в служебный транспорт. Один из них самостоятельно принял решение сделать это вместе с двумя своими детьми", - говорится в сообщении на сайте ГУВД.
Отмечается, что второй мужчина "также самостоятельно передал коляску находившейся там знакомой и спокойно прошел в служебный транспорт". По данным пресс-службы, по прибытию в территориальный орган внутренних дел в отношении мужчин был начат административный процесс, при этом никаких спецсредств сотрудники милиции против них не применяли.
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"В очередной раз обращаем внимание родителей на недопустимость вовлечения детей в разбирательства между правоохранителями и взрослыми. Дети не должны использоваться в качестве ширмы для ухода от ответственности. Поступок отца, который направился в спецтранспорт вместе с малолетними детьми, не вызывает уважения, а скорее осуждение", - говорится в сообщении.
В милиции также призвали интернет-порталы прекратить спекуляции на данной ситуации, "не разбираясь объективно и всесторонне".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Несанкционированные мероприятия в последние недели переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.

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