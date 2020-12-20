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Умер прокурор Якутии Олег Нарковский
Умер прокурор Якутии Олег Нарковский
Прокурор Якутии Олег Нарковский скончался после тяжелой болезни, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T16:53
2020-12-20T23:44
республика саха (якутия)
айсен николаев
красноярский край
красноярск
общество
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ЯКУТСК, 20 дек — РИА Новости. Прокурор Якутии Олег Нарковский скончался после тяжелой болезни, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики."Глава Якутии Айсен Николаев и правительство республики выражают соболезнования в связи с кончиной прокурора Республики Саха (Якутия) Олега Нарковского, который скончался после тяжелой болезни", — говорится в сообщении.Как отметили власти региона, Нарковский был назначен прокурором республики в июне 2019 года. До этого работал в органах прокураторы Красноярского края. Прошел путь от помощника прокурора района в городе Красноярске до заместителя прокурора Красноярского края."Был верен служебному долгу и внес достойный вклад в защиту и укрепление законности и правопорядка в нашем регионе", — добавили в пресс-службе.
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республика саха (якутия), айсен николаев, красноярский край, красноярск, общество

Умер прокурор Якутии Олег Нарковский

16:53 20.12.2020 (обновлено: 23:44 20.12.2020)
 
© Фото : Прокуратура ЯкутииПрокурор Республики Саха (Якутия) Олег Нарковский
Прокурор Республики Саха (Якутия) Олег Нарковский - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© Фото : Прокуратура Якутии
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ЯКУТСК, 20 дек — РИА Новости. Прокурор Якутии Олег Нарковский скончался после тяжелой болезни, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
"Глава Якутии Айсен Николаев и правительство республики выражают соболезнования в связи с кончиной прокурора Республики Саха (Якутия) Олега Нарковского, который скончался после тяжелой болезни", — говорится в сообщении.
Как отметили власти региона, Нарковский был назначен прокурором республики в июне 2019 года. До этого работал в органах прокураторы Красноярского края. Прошел путь от помощника прокурора района в городе Красноярске до заместителя прокурора Красноярского края.
"Был верен служебному долгу и внес достойный вклад в защиту и укрепление законности и правопорядка в нашем регионе", — добавили в пресс-службе.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевКрасноярский крайКрасноярскОбщество
 
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