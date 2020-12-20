https://ria.ru/20201220/prokuror-1590119259.html

Умер прокурор Якутии Олег Нарковский

Умер прокурор Якутии Олег Нарковский

Прокурор Якутии Олег Нарковский скончался после тяжелой болезни, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T16:53

2020-12-20T16:53

2020-12-20T23:44

республика саха (якутия)

айсен николаев

красноярский край

красноярск

общество

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ЯКУТСК, 20 дек — РИА Новости. Прокурор Якутии Олег Нарковский скончался после тяжелой болезни, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики."Глава Якутии Айсен Николаев и правительство республики выражают соболезнования в связи с кончиной прокурора Республики Саха (Якутия) Олега Нарковского, который скончался после тяжелой болезни", — говорится в сообщении.Как отметили власти региона, Нарковский был назначен прокурором республики в июне 2019 года. До этого работал в органах прокураторы Красноярского края. Прошел путь от помощника прокурора района в городе Красноярске до заместителя прокурора Красноярского края."Был верен служебному долгу и внес достойный вклад в защиту и укрепление законности и правопорядка в нашем регионе", — добавили в пресс-службе.

республика саха (якутия)

красноярский край

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), айсен николаев, красноярский край, красноярск, общество