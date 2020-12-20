https://ria.ru/20201220/pogoda-1590125213.html

Синоптик спрогнозировал обильные снегопады в Москве

Синоптик спрогнозировал обильные снегопады в Москве

Снегопады и метели, принесенные циклоном "Грета", обрушатся на Москву в конце следующей недели, выпадет половина месячной нормы осадков, сугробы вырастут до 20... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T18:00

2020-12-20T18:00

2020-12-20T21:38

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Снегопады и метели, принесенные циклоном "Грета", обрушатся на Москву в конце следующей недели, выпадет половина месячной нормы осадков, сугробы вырастут до 20 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.По его словам, первая половина предстоящей недели не принесет погодных сюрпризов. Так, с понедельника до среды сохранится пасмурная погода с высокой влажностью, существенных осадков не ожидается, а показания термометров продолжат колебаться около нулевой отметки."Вторая же часть недели ознаменуется катаклизмами, связанными с североатлантическим циклоном с символическим именем "Грета", который сейчас набирает силы над Британскими островами. Снегопады начнутся в среду вечером и в течение полутора суток будут слабой интенсивности. Однако в пятницу и в ночь на субботу, с выходом "ныряющей Греты", центр которой пройдет через Москву, погода резко ухудшится: на москвичей и жителей Центральной России обрушатся мощные снегопады и метели с ухудшением видимости до "молока" — со снежными заносами и переметами на дорогах, что может привести к коллапсу наземного и авиатранспорта", — сказал Тишковец.По его словам, предварительно прогнозируется до 20-25 миллиметров осадков, что составляет почти половину декабрьской нормы."Сугробы в столице вырастут вдвое — с десяти до 20 сантиметров, в Подмосковье местами до 25 сантиметров, что соответствует многолетней норме конца декабря", — сказал Тишковец.Он также отметил, что температура воздуха в пятницу составит минус два — минус пять градусов, в субботу понизится до минус четырех — минус семи, а порывы ветра будут достигать десяти-пятнадцати метров в секунду."Несмотря на сложную погоду, наверняка большинство москвичей обрадуются такому снежному сценарию в канун Нового года", — добавил синоптик.

https://ria.ru/20201217/pogoda-1589640650.html

https://ria.ru/20201202/zima-1587266605.html

москва

московская область (подмосковье)

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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество