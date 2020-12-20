Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201220/pogoda-1590125213.html
Синоптик спрогнозировал обильные снегопады в Москве
Синоптик спрогнозировал обильные снегопады в Москве
Снегопады и метели, принесенные циклоном "Грета", обрушатся на Москву в конце следующей недели, выпадет половина месячной нормы осадков, сугробы вырастут до 20... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T18:00
2020-12-20T21:38
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569405856_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_80ac7a8fb35c212e3991d837501e8b31.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Снегопады и метели, принесенные циклоном "Грета", обрушатся на Москву в конце следующей недели, выпадет половина месячной нормы осадков, сугробы вырастут до 20 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.По его словам, первая половина предстоящей недели не принесет погодных сюрпризов. Так, с понедельника до среды сохранится пасмурная погода с высокой влажностью, существенных осадков не ожидается, а показания термометров продолжат колебаться около нулевой отметки."Вторая же часть недели ознаменуется катаклизмами, связанными с североатлантическим циклоном с символическим именем "Грета", который сейчас набирает силы над Британскими островами. Снегопады начнутся в среду вечером и в течение полутора суток будут слабой интенсивности. Однако в пятницу и в ночь на субботу, с выходом "ныряющей Греты", центр которой пройдет через Москву, погода резко ухудшится: на москвичей и жителей Центральной России обрушатся мощные снегопады и метели с ухудшением видимости до "молока" — со снежными заносами и переметами на дорогах, что может привести к коллапсу наземного и авиатранспорта", — сказал Тишковец.По его словам, предварительно прогнозируется до 20-25 миллиметров осадков, что составляет почти половину декабрьской нормы."Сугробы в столице вырастут вдвое — с десяти до 20 сантиметров, в Подмосковье местами до 25 сантиметров, что соответствует многолетней норме конца декабря", — сказал Тишковец.Он также отметил, что температура воздуха в пятницу составит минус два — минус пять градусов, в субботу понизится до минус четырех — минус семи, а порывы ветра будут достигать десяти-пятнадцати метров в секунду."Несмотря на сложную погоду, наверняка большинство москвичей обрадуются такому снежному сценарию в канун Нового года", — добавил синоптик.
https://ria.ru/20201217/pogoda-1589640650.html
https://ria.ru/20201202/zima-1587266605.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569405856_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c5e4a796dd064f4d4952c980ccf8e9b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

Синоптик спрогнозировал обильные снегопады в Москве

18:00 20.12.2020 (обновлено: 21:38 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Снегопады и метели, принесенные циклоном "Грета", обрушатся на Москву в конце следующей недели, выпадет половина месячной нормы осадков, сугробы вырастут до 20 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
По его словам, первая половина предстоящей недели не принесет погодных сюрпризов. Так, с понедельника до среды сохранится пасмурная погода с высокой влажностью, существенных осадков не ожидается, а показания термометров продолжат колебаться около нулевой отметки.
Новогодняя иллюминация в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 11:32Новый год—2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь
"Вторая же часть недели ознаменуется катаклизмами, связанными с североатлантическим циклоном с символическим именем "Грета", который сейчас набирает силы над Британскими островами. Снегопады начнутся в среду вечером и в течение полутора суток будут слабой интенсивности. Однако в пятницу и в ночь на субботу, с выходом "ныряющей Греты", центр которой пройдет через Москву, погода резко ухудшится: на москвичей и жителей Центральной России обрушатся мощные снегопады и метели с ухудшением видимости до "молока" — со снежными заносами и переметами на дорогах, что может привести к коллапсу наземного и авиатранспорта", — сказал Тишковец.
По его словам, предварительно прогнозируется до 20-25 миллиметров осадков, что составляет почти половину декабрьской нормы.
"Сугробы в столице вырастут вдвое — с десяти до 20 сантиметров, в Подмосковье местами до 25 сантиметров, что соответствует многолетней норме конца декабря", — сказал Тишковец.
Он также отметил, что температура воздуха в пятницу составит минус два — минус пять градусов, в субботу понизится до минус четырех — минус семи, а порывы ветра будут достигать десяти-пятнадцати метров в секунду.
"Несмотря на сложную погоду, наверняка большинство москвичей обрадуются такому снежному сценарию в канун Нового года", — добавил синоптик.
Мальчик с санками - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 05:11
Москвичей призвали "ловить момент" для катания на лыжах этой зимой
 
Евгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06Звонарь Кремля рассказал, когда наступает Новый год
08:05В России успешно испытали летающую боевую машину десанта
08:01Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
07:55Власти Москвы предупредили автомобилистов о вечерних пробках
07:46На Кубани четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком
07:43Трамп подписал временный бюджет на день, предотвратив шатдаун
07:29В Хабаровском крае опровергли слухи о предстоящем локдауне в регионе
07:24СМИ: протестующие в Сюнике попытались блокировать кортеж Пашиняна
07:22Армения рассказала о размещении пограничников в Сюнике
07:17В Хабаровске заведующего складом обвиняют в крупной краже табака
07:15Онищенко: новогодние каникулы позволят сдержать эпидемический процесс
07:13В Уфе произошел пожар на станции переливания крови
07:12Политики рассказали о планах на Новый год в пандемию COVID-19
07:09На Сахалине восстановят в правах рабочих, уволенных за видео про дороги
06:34Страны мира закрывают сообщение с Британией из-за мутации коронавируса
06:10Диетологи посоветовали не пить много шампанского в новогоднюю ночь
06:07Канада приостановила авиарейсы из Британии
06:05Россияне назвали желаемый размер пенсии
06:03В Красноярске автобус въехал в стоявший на дороге грузовик
06:00Помпео назвал "виновных" в нападении на "зеленую зону" в Багдаде
Лента новостейМолния