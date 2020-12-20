https://ria.ru/20201220/pogoda-1590086398.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Облачная погода, местами туманы и гололедица, а также высокое атмосферное давление и осадки в виде снега ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T08:58

2020-12-20T08:58

2020-12-20T08:58

михаил леус

погода

москва

московская область (подмосковье)

шереметьево (аэропорт)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589868038_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_ae4dcd9631f5df1b06498b6d11058b7c.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Облачная погода, местами туманы и гололедица, а также высокое атмосферное давление и осадки в виде снега ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице около нуля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Будет облачно, местами пройдет небольшой снег. На западе области возможен мокрый снег. Гололедица местами во всем московском регионе, на западе области очаги туманов, в Москве тоже о них можно говорить, в Шереметьево видимость менее 2 километров. Температура в городе около нуля, от минус 4 до плюс 1 - в Подмосковье", - сказал Леус.Синоптик добавил, что ожидается южный ветер, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20201216/mars-1589411528.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт)