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Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Облачная погода, местами туманы и гололедица, а также высокое атмосферное давление и осадки в виде снега ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T08:58
2020-12-20T08:58
михаил леус
погода
москва
московская область (подмосковье)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Облачная погода, местами туманы и гололедица, а также высокое атмосферное давление и осадки в виде снега ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице около нуля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Будет облачно, местами пройдет небольшой снег. На западе области возможен мокрый снег. Гололедица местами во всем московском регионе, на западе области очаги туманов, в Москве тоже о них можно говорить, в Шереметьево видимость менее 2 километров. Температура в городе около нуля, от минус 4 до плюс 1 - в Подмосковье", - сказал Леус.Синоптик добавил, что ожидается южный ветер, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт)

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

08:58 20.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Облачная погода, местами туманы и гололедица, а также высокое атмосферное давление и осадки в виде снега ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице около нуля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Будет облачно, местами пройдет небольшой снег. На западе области возможен мокрый снег. Гололедица местами во всем московском регионе, на западе области очаги туманов, в Москве тоже о них можно говорить, в Шереметьево видимость менее 2 километров. Температура в городе около нуля, от минус 4 до плюс 1 - в Подмосковье", - сказал Леус.
Синоптик добавил, что ожидается южный ветер, 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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Михаил ЛеусПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)Шереметьево (аэропорт)
 
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