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https://ria.ru/20201220/podarok-1590084354.html
Россияне назвали лучший подарок на праздник
Россияне назвали лучший подарок на праздник
Большинство россиян самым лучшим подарком на праздник считают деньги, показало исследование банка "Русский стандарт", одного из крупнейших российских розничных... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T08:11
2020-12-20T15:10
новый год—2021
россия
русский стандарт (банк)
общество
экономика
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Большинство россиян самым лучшим подарком на праздник считают деньги, показало исследование банка "Русский стандарт", одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.В исследовании в преддверии Нового года принимали участие несколько тысяч респондентов — участников групп в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники" и других."Традиция дарить деньги сохраняет свою актуальность у россиян. На вопрос, какие подарки вы любите получать, большинство, а именно 45,5% респондентов, ответили: "Деньги". На втором месте оказались полезные и практичные подарки с долей 25,5%. На третьем — презенты для души, которые принесут положительные эмоции (23%)", — сообщили авторы исследования.При этом получают по праздничному поводу наличные, на которые впоследствии сами покупают себе желаемое, большинство опрошенных — 63%. Полезные презенты достаются 22% респондентов, подарок для души — 14%, предоплаченная карта или сертификат — двум процентам.Что касается подарков друзьям, близким и коллегам, то большинство респондентов, а именно 35%, дарят то, что, по их мнению, получатель сам себе не купит, подарок, которому будет искренне рад. Между тем 27% опрошенных выбирают деньги, а 20% предпочитают обезопасить себя — они дарят подарок, заранее заказанный самим виновником торжества. Подарок, который, по мнению дарителя, будет полезен в быту, вручают 10,5% респондентов. Совместную покупку сюрприза с друзьями или близкими предпочитают четыре процента опрошенных. А дарить предоплаченную банковскую карту или сертификаты — три процента.Отдельно респондентам был задан вопрос о самом запоминающемся подарке, ответ на который предлагался в свободной форме. В числе прочих незабываемых подарков респонденты назвали такие, как "поездка в Турцию в качестве подарка самой себе", "сюрприз от друзей", "101 роза", "рисунки от детей", "автомобиль", "билеты в театр", "гаджеты последних моделей".
https://sn.ria.ru/20201211/novyy-god-1588725082.html
https://ria.ru/20201218/podarki-1589829102.html
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россия, русский стандарт (банк), общество, экономика

Россияне назвали лучший подарок на праздник

08:11 20.12.2020 (обновлено: 15:10 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкНовогодняя ель в Екатеринбурге
Новогодняя ель в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Большинство россиян самым лучшим подарком на праздник считают деньги, показало исследование банка "Русский стандарт", одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.
В исследовании в преддверии Нового года принимали участие несколько тысяч респондентов — участников групп в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники" и других.
"Традиция дарить деньги сохраняет свою актуальность у россиян. На вопрос, какие подарки вы любите получать, большинство, а именно 45,5% респондентов, ответили: "Деньги". На втором месте оказались полезные и практичные подарки с долей 25,5%. На третьем — презенты для души, которые принесут положительные эмоции (23%)", — сообщили авторы исследования.
При этом получают по праздничному поводу наличные, на которые впоследствии сами покупают себе желаемое, большинство опрошенных — 63%. Полезные презенты достаются 22% респондентов, подарок для души — 14%, предоплаченная карта или сертификат — двум процентам.
Девочка Маша получает подарки во время празднования Нового года в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 11:01
Психолог рассказала, как правильно выбрать подарок ребенку на Новый год
Что касается подарков друзьям, близким и коллегам, то большинство респондентов, а именно 35%, дарят то, что, по их мнению, получатель сам себе не купит, подарок, которому будет искренне рад. Между тем 27% опрошенных выбирают деньги, а 20% предпочитают обезопасить себя — они дарят подарок, заранее заказанный самим виновником торжества. Подарок, который, по мнению дарителя, будет полезен в быту, вручают 10,5% респондентов. Совместную покупку сюрприза с друзьями или близкими предпочитают четыре процента опрошенных. А дарить предоплаченную банковскую карту или сертификаты — три процента.
Отдельно респондентам был задан вопрос о самом запоминающемся подарке, ответ на который предлагался в свободной форме. В числе прочих незабываемых подарков респонденты назвали такие, как "поездка в Турцию в качестве подарка самой себе", "сюрприз от друзей", "101 роза", "рисунки от детей", "автомобиль", "билеты в театр", "гаджеты последних моделей".
Девушка с новогодним подарком - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 06:40Новый год—2021
Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
 
Новый год—2021РоссияРусский стандарт (банк)ОбществоЭкономика
 
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