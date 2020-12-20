https://ria.ru/20201220/podarok-1590084354.html

Россияне назвали лучший подарок на праздник

Россияне назвали лучший подарок на праздник

Большинство россиян самым лучшим подарком на праздник считают деньги, показало исследование банка "Русский стандарт", одного из крупнейших российских розничных... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T08:11

2020-12-20T08:11

2020-12-20T15:10

новый год—2021

россия

русский стандарт (банк)

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1589002593_0:87:3062:1809_1920x0_80_0_0_acb5c5eba6f27da0e51f66aeda4ce5be.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Большинство россиян самым лучшим подарком на праздник считают деньги, показало исследование банка "Русский стандарт", одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.В исследовании в преддверии Нового года принимали участие несколько тысяч респондентов — участников групп в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники" и других."Традиция дарить деньги сохраняет свою актуальность у россиян. На вопрос, какие подарки вы любите получать, большинство, а именно 45,5% респондентов, ответили: "Деньги". На втором месте оказались полезные и практичные подарки с долей 25,5%. На третьем — презенты для души, которые принесут положительные эмоции (23%)", — сообщили авторы исследования.При этом получают по праздничному поводу наличные, на которые впоследствии сами покупают себе желаемое, большинство опрошенных — 63%. Полезные презенты достаются 22% респондентов, подарок для души — 14%, предоплаченная карта или сертификат — двум процентам.Что касается подарков друзьям, близким и коллегам, то большинство респондентов, а именно 35%, дарят то, что, по их мнению, получатель сам себе не купит, подарок, которому будет искренне рад. Между тем 27% опрошенных выбирают деньги, а 20% предпочитают обезопасить себя — они дарят подарок, заранее заказанный самим виновником торжества. Подарок, который, по мнению дарителя, будет полезен в быту, вручают 10,5% респондентов. Совместную покупку сюрприза с друзьями или близкими предпочитают четыре процента опрошенных. А дарить предоплаченную банковскую карту или сертификаты — три процента.Отдельно респондентам был задан вопрос о самом запоминающемся подарке, ответ на который предлагался в свободной форме. В числе прочих незабываемых подарков респонденты назвали такие, как "поездка в Турцию в качестве подарка самой себе", "сюрприз от друзей", "101 роза", "рисунки от детей", "автомобиль", "билеты в театр", "гаджеты последних моделей".

https://sn.ria.ru/20201211/novyy-god-1588725082.html

https://ria.ru/20201218/podarki-1589829102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, русский стандарт (банк), общество, экономика