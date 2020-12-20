https://ria.ru/20201220/pereedanie-1590111454.html

Названы четыре способа борьбы с "эмоциональным" перееданием

Названы четыре способа борьбы с "эмоциональным" перееданием

Ведущий диетолог и консультант Enzymedica UK Мэй Симпкин назвал четыре способа справиться с "эмоциональным" перееданием, вызванным стрессовыми состояниями,... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T15:13

2020-12-20T15:13

2020-12-20T15:44

мэй симпкин

здоровье - общество

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151220/47/1512204704_1776:0:6720:2781_1920x0_80_0_0_57335f784fcd87b2754526bb72544db4.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Ведущий диетолог и консультант Enzymedica UK Мэй Симпкин назвал четыре способа справиться с "эмоциональным" перееданием, вызванным стрессовыми состояниями, пишет Express.Он отметил, что неспособность сопротивляться нездоровой пище обусловлена изменениями в системе принятия решений и импульсного контроля. Поэтому, по словам диетолога, в первую очередь стоит позаботиться о том, чтобы вредные продукты как можно реже попадались на глаза. Например, следует строить маршрут в супермаркете, избегая кондитерского отдела.Во-вторых, диетолог указал на то, что люди часто принимают за голод жажду, поэтому при обезвоживании чаще переключаются на нездоровую пищу. Он подчеркнул, что необходимо употреблять достаточное количество воды — как в чистом виде, так и в травяных чаях и супах.Кроме того, Симпкин советует больше внимания уделять самостоятельному приготовлению пищи "с нуля" и покупать сырые продукты, а не полуфабрикаты. Также эффективным способом перестать переедать на фоне стресса специалист назвал физические упражнения, которые не только улучшают настроение, но и подавляют аппетит.

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/diabet-1590018243.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мэй симпкин, здоровье - общество, великобритания