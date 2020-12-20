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Названы четыре способа борьбы с "эмоциональным" перееданием
Названы четыре способа борьбы с "эмоциональным" перееданием
Ведущий диетолог и консультант Enzymedica UK Мэй Симпкин назвал четыре способа справиться с "эмоциональным" перееданием, вызванным стрессовыми состояниями,... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T15:13
2020-12-20T15:13
2020-12-20T15:44
мэй симпкин
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Ведущий диетолог и консультант Enzymedica UK Мэй Симпкин назвал четыре способа справиться с "эмоциональным" перееданием, вызванным стрессовыми состояниями, пишет Express.Он отметил, что неспособность сопротивляться нездоровой пище обусловлена изменениями в системе принятия решений и импульсного контроля. Поэтому, по словам диетолога, в первую очередь стоит позаботиться о том, чтобы вредные продукты как можно реже попадались на глаза. Например, следует строить маршрут в супермаркете, избегая кондитерского отдела.Во-вторых, диетолог указал на то, что люди часто принимают за голод жажду, поэтому при обезвоживании чаще переключаются на нездоровую пищу. Он подчеркнул, что необходимо употреблять достаточное количество воды — как в чистом виде, так и в травяных чаях и супах.Кроме того, Симпкин советует больше внимания уделять самостоятельному приготовлению пищи "с нуля" и покупать сырые продукты, а не полуфабрикаты. Также эффективным способом перестать переедать на фоне стресса специалист назвал физические упражнения, которые не только улучшают настроение, но и подавляют аппетит.
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мэй симпкин, здоровье - общество, великобритания
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
Ведущий диетолог и консультант Enzymedica UK Мэй Симпкин назвал четыре способа справиться с "эмоциональным" перееданием, вызванным стрессовыми состояниями, пишет Express.
Он отметил, что неспособность сопротивляться нездоровой пище обусловлена изменениями в системе принятия решений и импульсного контроля. Поэтому, по словам диетолога, в первую очередь стоит позаботиться о том, чтобы вредные продукты как можно реже попадались на глаза. Например, следует строить маршрут в супермаркете, избегая кондитерского отдела.
Во-вторых, диетолог указал на то, что люди часто принимают за голод жажду, поэтому при обезвоживании чаще переключаются на нездоровую пищу. Он подчеркнул, что необходимо употреблять достаточное количество воды — как в чистом виде, так и в травяных чаях и супах.
Кроме того, Симпкин советует больше внимания уделять самостоятельному приготовлению пищи "с нуля" и покупать сырые продукты, а не полуфабрикаты. Также эффективным способом перестать переедать на фоне стресса специалист назвал физические упражнения, которые не только улучшают настроение, но и подавляют аппетит.