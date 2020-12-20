https://ria.ru/20201220/ostrova-1590085285.html
Вопрос островов исчезнет из российско-японских отношений, заявил эксперт
Вопрос островов исчезнет из российско-японских отношений, заявил эксперт
В будущем году из двусторонних отношений России и Японии полностью исчезнет вопрос "северных территорий", как в Японии принято называть Кунашир, Итуруп, Шикотан РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T08:46
2020-12-20T08:46
2020-12-20T08:47
коронавирус covid-19
россия
хабомаи
кунашир (остров)
итуруп
шикотан
курильские острова
япония
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ТОКИО, 20 дек - РИА Новости, Ксения Нака. В будущем году из двусторонних отношений России и Японии полностью исчезнет вопрос "северных территорий", как в Японии принято называть Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, но у сторон появится возможность улучшить отношения, если будет принято решение закупать российскую вакцину от COVID-19, считает известный в Японии специалист по России, профессор университета Цукуба, политолог Ицуро Накамура."Японо-российские отношения в будущем году покончат с проблемой северных территорий, но благодаря Олимпиаде и вакцине, возможно, смогут совершить рывок в новую эпоху", - сказал Накамура РИА Новости.Ученый считает, что после внесения поправок в Конституцию России она не будет вести переговоров по вопросу островов.В этом году основной закон РФ претерпел ряд изменений. Всего в Конституцию были внесены 206 поправок, они, в частности, запрещают отчуждение федеральных территорий. Всероссийское голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля, они были поддержаны и вступили в силу 4 июля.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В то же время Накамура считает, что в наступающем году в отношениях двух стран появится новая тема – вопрос о возможности закупки Японией российской вакцины от коронавируса."Самой главной темой японо-российских экономических отношений станет вопрос о возможности импорта российской вакцины от коронавируса в Японию. Сейчас в России по всей территории страны ставят вакцину, и если будет доказана ее эффективность и безопасность, Япония начнет импортировать российскую вакцину. Только американской и английской вакцин для Японии не хватит. Во что бы то ни стало нужна российская вакцина. Япония отстает от других развитых стран по разработке вакцины. А для того, чтобы в будущем году провести Олимпиаду, японскому правительству во что бы то ни стало нужна вакцина. Российская вакцина, которая необходима для проведения Олимпиады в Токио, возможно, будет способствовать улучшению японо-российских отношений", - сказал политолог.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201203/kurily-1587529344.html
https://ria.ru/20201126/kurily-1586491272.html
россия
хабомаи
кунашир (остров)
итуруп
шикотан
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коронавирус covid-19, россия, хабомаи, кунашир (остров), итуруп, шикотан, курильские острова, япония
ТОКИО, 20 дек - РИА Новости, Ксения Нака. В будущем году из двусторонних отношений России и Японии полностью исчезнет вопрос "северных территорий", как в Японии принято называть Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, но у сторон появится возможность улучшить отношения, если будет принято решение закупать российскую вакцину от COVID-19, считает известный в Японии специалист по России, профессор университета Цукуба, политолог Ицуро Накамура.
"Японо-российские отношения в будущем году покончат с проблемой северных территорий, но благодаря Олимпиаде и вакцине, возможно, смогут совершить рывок в новую эпоху", - сказал Накамура РИА Новости.
Ученый считает, что после внесения поправок в Конституцию России она не будет вести переговоров по вопросу островов.
В этом году основной закон РФ претерпел ряд изменений. Всего в Конституцию были внесены 206 поправок, они, в частности, запрещают отчуждение федеральных территорий. Всероссийское голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля, они были поддержаны и вступили в силу 4 июля.
"В этом году из-за коронавируса безвизовые обмены на северные территории были отменены. В следующем году безотносительно коронавируса безвизовые обмены, которые существуют с 1992 года, также отменят, и фактически они перестанут существовать. В России в июле были приняты поправки к Конституции, которые запрещают отчуждение территорий. Япония
продолжала безвизовые обмены, преследуя цель заключения мирного договора и возвращения себе северных территорий. Но теперь Россия не может даже вести переговоры о территориях. Будущий год станет годом полного исчезновения проблемы северных территорий (из двухсторонних переговоров - ред.)", - считает ученый.
Япония претендует на российские острова Кунашир
, Шикотан
, Итуруп
и Хабомаи
. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР
по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В то же время Накамура считает, что в наступающем году в отношениях двух стран появится новая тема – вопрос о возможности закупки Японией российской вакцины от коронавируса.
"Самой главной темой японо-российских экономических отношений станет вопрос о возможности импорта российской вакцины от коронавируса в Японию. Сейчас в России по всей территории страны ставят вакцину, и если будет доказана ее эффективность и безопасность, Япония начнет импортировать российскую вакцину. Только американской и английской вакцин для Японии не хватит. Во что бы то ни стало нужна российская вакцина. Япония отстает от других развитых стран по разработке вакцины. А для того, чтобы в будущем году провести Олимпиаду, японскому правительству во что бы то ни стало нужна вакцина. Российская вакцина, которая необходима для проведения Олимпиады в Токио, возможно, будет способствовать улучшению японо-российских отношений", - сказал политолог.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.