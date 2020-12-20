https://ria.ru/20201220/ostrova-1590085285.html

Вопрос островов исчезнет из российско-японских отношений, заявил эксперт

Вопрос островов исчезнет из российско-японских отношений, заявил эксперт

В будущем году из двусторонних отношений России и Японии полностью исчезнет вопрос "северных территорий", как в Японии принято называть Кунашир, Итуруп, Шикотан РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T08:46

2020-12-20T08:46

2020-12-20T08:47

коронавирус covid-19

россия

хабомаи

кунашир (остров)

итуруп

шикотан

курильские острова

япония

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ТОКИО, 20 дек - РИА Новости, Ксения Нака. В будущем году из двусторонних отношений России и Японии полностью исчезнет вопрос "северных территорий", как в Японии принято называть Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, но у сторон появится возможность улучшить отношения, если будет принято решение закупать российскую вакцину от COVID-19, считает известный в Японии специалист по России, профессор университета Цукуба, политолог Ицуро Накамура."Японо-российские отношения в будущем году покончат с проблемой северных территорий, но благодаря Олимпиаде и вакцине, возможно, смогут совершить рывок в новую эпоху", - сказал Накамура РИА Новости.Ученый считает, что после внесения поправок в Конституцию России она не будет вести переговоров по вопросу островов.В этом году основной закон РФ претерпел ряд изменений. Всего в Конституцию были внесены 206 поправок, они, в частности, запрещают отчуждение федеральных территорий. Всероссийское голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля, они были поддержаны и вступили в силу 4 июля.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В то же время Накамура считает, что в наступающем году в отношениях двух стран появится новая тема – вопрос о возможности закупки Японией российской вакцины от коронавируса."Самой главной темой японо-российских экономических отношений станет вопрос о возможности импорта российской вакцины от коронавируса в Японию. Сейчас в России по всей территории страны ставят вакцину, и если будет доказана ее эффективность и безопасность, Япония начнет импортировать российскую вакцину. Только американской и английской вакцин для Японии не хватит. Во что бы то ни стало нужна российская вакцина. Япония отстает от других развитых стран по разработке вакцины. А для того, чтобы в будущем году провести Олимпиаду, японскому правительству во что бы то ни стало нужна вакцина. Российская вакцина, которая необходима для проведения Олимпиады в Токио, возможно, будет способствовать улучшению японо-российских отношений", - сказал политолог.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/kurily-1587529344.html

https://ria.ru/20201126/kurily-1586491272.html

россия

хабомаи

кунашир (остров)

итуруп

шикотан

курильские острова

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, хабомаи, кунашир (остров), итуруп, шикотан, курильские острова, япония