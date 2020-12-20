https://ria.ru/20201220/onischenko-1590110362.html

Онищенко назвал "реальное средство профилактики" коронавируса

Онищенко назвал "реальное средство профилактики" коронавируса

Эпидемический процесс по коронавирусу в России протекает закономерно; рост заболеваемости есть, но проблему нужно решать не новыми ограничениями, считает бывший РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T14:56

2020-12-20T14:56

2020-12-20T15:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

геннадий онищенко

общество

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Эпидемический процесс по коронавирусу в России протекает закономерно; рост заболеваемости есть, но проблему нужно решать не новыми ограничениями, считает бывший главный санитарный врач, ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко.По мнению Онищенко, сейчас можно управлять эпидситуацией при сохранении всех уже известных требований, а также с помощью массовой вакцинации."Самое главное, на чем бы я хотел остановиться, это то, что нам сегодня нужно активно включаться в прививочную кампанию. Это то реальное средство профилактики, которое позволит не просто сдерживать, а уже управлять эпидемическим процессом", — подчеркнул депутат.Он отметил, что от начала прививки до выработки иммунитета нужен месяц, это удлиняет процесс, но другого выхода нет.Ранее сообщалось, что за сутки число выявленных случаев COVID-19 выросло на 28 948, до 2,8 миллиона.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201220/vaktsiny-1590100920.html

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