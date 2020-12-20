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Онищенко назвал "реальное средство профилактики" коронавируса
Онищенко назвал "реальное средство профилактики" коронавируса
Эпидемический процесс по коронавирусу в России протекает закономерно; рост заболеваемости есть, но проблему нужно решать не новыми ограничениями, считает бывший РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T14:56
2020-12-20T15:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Эпидемический процесс по коронавирусу в России протекает закономерно; рост заболеваемости есть, но проблему нужно решать не новыми ограничениями, считает бывший главный санитарный врач, ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко.По мнению Онищенко, сейчас можно управлять эпидситуацией при сохранении всех уже известных требований, а также с помощью массовой вакцинации."Самое главное, на чем бы я хотел остановиться, это то, что нам сегодня нужно активно включаться в прививочную кампанию. Это то реальное средство профилактики, которое позволит не просто сдерживать, а уже управлять эпидемическим процессом", — подчеркнул депутат.Он отметил, что от начала прививки до выработки иммунитета нужен месяц, это удлиняет процесс, но другого выхода нет.Ранее сообщалось, что за сутки число выявленных случаев COVID-19 выросло на 28 948, до 2,8 миллиона.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, геннадий онищенко, общество

Онищенко назвал "реальное средство профилактики" коронавируса

14:56 20.12.2020 (обновлено: 15:39 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время онлайн пресс-конференции на тему: "Рожденный раньше срока" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время онлайн пресс-конференции на тему: Рожденный раньше срока в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Эпидемический процесс по коронавирусу в России протекает закономерно; рост заболеваемости есть, но проблему нужно решать не новыми ограничениями, считает бывший главный санитарный врач, ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
"Нам надо говорить о том, что процесс идет в рамках эпидемиологических закономерностей, которые нам понятны и известны. То, что рост идет, он должен идти. Все-таки благодаря тем мерам, которые принимают в Москве, можно сегодня говорить о некоторой управляемости этого процесса", — сказал Онищенко РИА Новости.
По мнению Онищенко, сейчас можно управлять эпидситуацией при сохранении всех уже известных требований, а также с помощью массовой вакцинации.
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"Самое главное, на чем бы я хотел остановиться, это то, что нам сегодня нужно активно включаться в прививочную кампанию. Это то реальное средство профилактики, которое позволит не просто сдерживать, а уже управлять эпидемическим процессом", — подчеркнул депутат.
Он отметил, что от начала прививки до выработки иммунитета нужен месяц, это удлиняет процесс, но другого выхода нет.

Всех призываю - хватит нам всякого рода политизации этого процесса, спокойно, уверенно, соблюдая требования массового режима, гигиены рук, разобщения, не забывая о том, что всем нам нужно работать, не ждать, когда в очередной раз мы закроемся. Закрываться не надо, будет еще хуже.

Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Геннадий Онищенко
академик РАН, депутат Госдумы
Ранее сообщалось, что за сутки число выявленных случаев COVID-19 выросло на 28 948, до 2,8 миллиона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыГеннадий ОнищенкоОбщество
 
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