https://ria.ru/20201220/obrushenie-1590119697.html

В Сочи обрушился балкон массажного салона

В Сочи обрушился балкон массажного салона

Полиция проводит проверку после обрушения балкона массажного салона на улице Эстонской в Красной Поляне в Сочи, при котором пострадали три девушки, сообщил РИА... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T16:59

2020-12-20T16:59

2020-12-20T16:59

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 20 дек - РИА Новости. Полиция проводит проверку после обрушения балкона массажного салона на улице Эстонской в Красной Поляне в Сочи, при котором пострадали три девушки, сообщил РИА Новости представитель УВД города.По данным ведомства, происшествие произошло около двух часов ночи в воскресенье. Предположительно, у массажного салона обрушился балкон, когда на нем находились люди."Материал зарегистрирован, по данному факту проводится проверка. Известно, что за помощью к врачам обратились три девушки, у одной из них ушибы", - пояснил собеседник агентства.По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, к месту происшествия были направлены девять человек и три единицы техники."По уточненной информации, произошло обрушение конструкции внутри здания. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201219/obrushenie-1590054923.html

сочи

краснодарский край

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия