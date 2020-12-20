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В Сочи обрушился балкон массажного салона
В Сочи обрушился балкон массажного салона
Полиция проводит проверку после обрушения балкона массажного салона на улице Эстонской в Красной Поляне в Сочи, при котором пострадали три девушки, сообщил РИА... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T16:59
2020-12-20T16:59
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 20 дек - РИА Новости. Полиция проводит проверку после обрушения балкона массажного салона на улице Эстонской в Красной Поляне в Сочи, при котором пострадали три девушки, сообщил РИА Новости представитель УВД города.По данным ведомства, происшествие произошло около двух часов ночи в воскресенье. Предположительно, у массажного салона обрушился балкон, когда на нем находились люди."Материал зарегистрирован, по данному факту проводится проверка. Известно, что за помощью к врачам обратились три девушки, у одной из них ушибы", - пояснил собеседник агентства.По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, к месту происшествия были направлены девять человек и три единицы техники."По уточненной информации, произошло обрушение конструкции внутри здания. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия

В Сочи обрушился балкон массажного салона

16:59 20.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СОЧИ, 20 дек - РИА Новости. Полиция проводит проверку после обрушения балкона массажного салона на улице Эстонской в Красной Поляне в Сочи, при котором пострадали три девушки, сообщил РИА Новости представитель УВД города.
По данным ведомства, происшествие произошло около двух часов ночи в воскресенье. Предположительно, у массажного салона обрушился балкон, когда на нем находились люди.
"Материал зарегистрирован, по данному факту проводится проверка. Известно, что за помощью к врачам обратились три девушки, у одной из них ушибы", - пояснил собеседник агентства.
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, к месту происшествия были направлены девять человек и три единицы техники.
"По уточненной информации, произошло обрушение конструкции внутри здания. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиКраснодарский крайПроисшествия
 
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