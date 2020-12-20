В Общественной палате призвали наказать обманувшую Путина журналистку
12:16 20.12.2020 (обновлено: 12:35 20.12.2020)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖурналист сетевого издания "МК в Рязани" Александра Безукладова задает вопрос на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты (ОП) Александр Малькевич потребовал наказать рязанскую журналистку Александру Безукладову за вводящую в заблуждение табличку на пресс-конференции Владимира Путина.
Безукладова во время мероприятия стояла с плакатом с надписью "Я беременна". Когда ей позволили задать вопрос, она попросила российского лидера присвоить вице-губернатору Рязанской области звание Героя России за спасение семи человек во время пожара. Позже Путин поинтересовался, какое отношение к ее вопросу имеет беременность, на что журналистка ответила, что выбрала табличку, чтобы ее заметили.
"Считаю, поведение журналистки Александры Безукладовой на пресс-конференции президента России было недопустимым", - цитирует Малькевича ФАН.
Он также предложил исключить женщину из членов Союза журналистов России.
"Подобное недостойное поведение, выражающееся в откровенной и отвратительной лжи на всю страну, не должно остаться безнаказанным", - заключил член ОП.