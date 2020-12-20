https://ria.ru/20201220/nordstream-1590110589.html

Названа причина бессилия США перед "Северным потоком — 2"

Названа причина бессилия США перед "Северным потоком — 2"

У США нет инструментов, чтобы остановить строительство газопроводов из России в Европу, уверена болгарский политолог, доктор экономических наук Нина Дюлгерова... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T15:00

2020-12-20T15:00

2020-12-20T16:28

россия

uniper

северный поток — 2

турецкий поток

газпром

германия

сша

болгария

экономика

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В Болгарии рассказали о бессилии США перед «Северным потоком — 2»

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. У США нет инструментов, чтобы остановить строительство газопроводов из России в Европу, уверена болгарский политолог, доктор экономических наук Нина Дюлгерова. Своим мнением она поделилась с газетой "Труд".Специалист отметила большую важность контроля над энергетическими рынками для расширения политического и экономического влияния, однако подчеркнула, что США никак не смогут повлиять на завершение газопроводов "Северный поток — 2" и "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока". — Прим. ред.)."Россия достроит "Северный поток — 2". Американцы бессильны, потому что не могут предложить альтернативу", — констатировала Дюлгерова.Она добавила, что Болгария стремится к мирным и предсказуемым отношениям с Россией, но США стремятся усилить напряженность между Москвой и Софией.Газопровод "Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.В середине октября Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.Также, по данным СМИ, Вашингтон намерен ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода.Если Белый дом реализует эти планы, власти Германии подготовят ответные меры. Во внутреннем документе немецкого Минэкономики говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. В связи с этим правительство Меркель рассматривает план по скоординированным ответным действиям Евросоюза.При этом в России неоднократно подчеркивали, что газопровод в любом случае будет достроен.Проект "Северный поток — 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201218/potok-1589829319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, uniper, северный поток — 2, турецкий поток, газпром, германия, сша, болгария, экономика