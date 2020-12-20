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Президент Непала распустила нижнюю палату парламента

Президент Непала распустила нижнюю палату парламента

Президент Непала Бидхья Деви Бхандари распустила нижнюю палату парламента и назначила дату всеобщих выборов, сообщает издание Himalayan Times. РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T13:34

2020-12-20T13:34

2020-12-20T13:34

непал

в мире

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент Непала Бидхья Деви Бхандари распустила нижнюю палату парламента и назначила дату всеобщих выборов, сообщает издание Himalayan Times.Сообщается, что Бхандари утвердила рекомендацию премьер-министра Непала Кхадги Прасада Шармы Оли о роспуске Палаты представителей. Кроме того, она также одобрила рекомендацию правительства о проведении всеобщих выборов в два раунда - 30 апреля и 10 мая 2021 года.Как отмечает издание, соответствующие рекомендации правительства последовали за углублением кризиса внутри правящей Непальской коммунистической партии, в которой премьер столкнулся с оппозицией, требующей его отставки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

непал, в мире