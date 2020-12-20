Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201220/nepal-1590103641.html
Президент Непала распустила нижнюю палату парламента
Президент Непала распустила нижнюю палату парламента
Президент Непала Бидхья Деви Бхандари распустила нижнюю палату парламента и назначила дату всеобщих выборов, сообщает издание Himalayan Times. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T13:34
2020-12-20T13:34
непал
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569736312_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f393d03abb39e72444b2f6169f2c2fe6.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент Непала Бидхья Деви Бхандари распустила нижнюю палату парламента и назначила дату всеобщих выборов, сообщает издание Himalayan Times.Сообщается, что Бхандари утвердила рекомендацию премьер-министра Непала Кхадги Прасада Шармы Оли о роспуске Палаты представителей. Кроме того, она также одобрила рекомендацию правительства о проведении всеобщих выборов в два раунда - 30 апреля и 10 мая 2021 года.Как отмечает издание, соответствующие рекомендации правительства последовали за углублением кризиса внутри правящей Непальской коммунистической партии, в которой премьер столкнулся с оппозицией, требующей его отставки.
непал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569736312_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_498ea227843654e397268f822a98da67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
непал, в мире

Президент Непала распустила нижнюю палату парламента

13:34 20.12.2020
 
© РИА Новости / Сунил Прадхан / Перейти в фотобанкПлощадь Дурбар в Лалитпуре неподалеку от Катманду
Площадь Дурбар в Лалитпуре неподалеку от Катманду - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Сунил Прадхан
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент Непала Бидхья Деви Бхандари распустила нижнюю палату парламента и назначила дату всеобщих выборов, сообщает издание Himalayan Times.
Сообщается, что Бхандари утвердила рекомендацию премьер-министра Непала Кхадги Прасада Шармы Оли о роспуске Палаты представителей. Кроме того, она также одобрила рекомендацию правительства о проведении всеобщих выборов в два раунда - 30 апреля и 10 мая 2021 года.
Как отмечает издание, соответствующие рекомендации правительства последовали за углублением кризиса внутри правящей Непальской коммунистической партии, в которой премьер столкнулся с оппозицией, требующей его отставки.
 
НепалВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:24Харламов высмеял Шнурова за вопрос Путину
16:15В Белоруссии задержали администратора Telegram-канала c данными силовиков
16:04Режиссер Кремлевской елки рассказал о подготовке к празднику в этом году
15:51Американские военные въехали из Ирака в Сирию, сообщили СМИ
15:50В Лондоне в ходе акции "ковид-диссидентов" задержали 29 человек
15:37Правозащитники заявили о 18 задержанных на протестах в Белоруссии
15:37Ученые объяснили, почему маски не останавливают распространение COVID-19
15:13Названы четыре способа борьбы с "эмоциональным" перееданием
15:03Путин оценил ситуацию с преступлениями террористической направленности
15:00Названа причина бессилия США перед "Северным потоком — 2"
14:56Онищенко назвал "реальное средство профилактики" коронавируса
14:55Путин назвал главные задачи спецслужб
14:46Украинская община Крыма призвала Зеленского не обольщаться насчет Байдена
14:45Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником
14:43В США за сутки выявили более 196 тысяч заболевших COVID-19
14:43Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих у границ конфликтов
14:42Путин призвал не допускать искажения роли спецслужб в разгроме нацизма
14:41Путин отметил роль разведчиков в защите национальных интересов
14:39Зеленский прокомментировал слова Санду об Украине
14:35Путин возложил цветы к монументу сотрудникам внешней разведки
Лента новостейМолния