https://ria.ru/20201220/moskva-1590095978.html

Бару "Барвиха Lounge" грозит закрытие за нарушения мер против COVID-19

Бару "Барвиха Lounge" грозит закрытие за нарушения мер против COVID-19

Бар "Барвиха Lounge" в Даниловском районе Москвы могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор Объединения... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T11:29

2020-12-20T11:29

2020-12-20T11:29

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Бар "Барвиха Lounge" в Даниловском районе Москвы могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский."Сотрудниками ОАТИ ежедневно по всей Москве проводятся рейды по выявлению заведений, работающих после 23:00. 20 декабря 2020 года по адресу: ул. Дербеневская набережная, д. 7, был проверен бар "Барвиха Lounge". В ходе обследования выявлено, что заведение продолжало обслуживать посетителей даже в 3 часа ночи. В заведении находилось порядка 100 гостей. Посетители курили кальяны', - сказал Поповский.Он отметил, что за выявленные нарушения, согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ, юридическому лицу грозит штраф на сумму до 300 тысяч рублей, а в случае установления фактов причинения вреда здоровью людей - до миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201220/moskva-1590093436.html

москва

даниловский район

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, даниловский район, общество