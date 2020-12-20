https://ria.ru/20201220/moskva-1590093436.html

Клубу в Москве грозит штраф в миллион рублей за концерт "Кровостока"

Клубу в Москве грозит штраф в миллион рублей за концерт "Кровостока"

Клубу ГлавClub грозит штраф до миллиона рублей за нарушения перчаточно-масочного режима в ходе концерта группы "Кровосток", сообщил главный инспектор столичного РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T11:00

2020-12-20T11:00

2020-12-20T13:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Клубу ГлавClub грозит штраф до миллиона рублей за нарушения перчаточно-масочного режима в ходе концерта группы "Кровосток", сообщил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.Мероприятие проходило в пятницу. Эксперты проверили площадку и обнаружили, что примерно половина посетителей не использовала маски и перчатки, гости концерта также не соблюдали рекомендации по безопасной дистанции.За нарушения клубу грозит штраф до 300 тысяч рублей, а в случае, если будут повторные нарушения или выявят заболевших коронавирусом, сумма вырастет до миллиона рублей. Власти также могут приостановить деятельность клуба на срок до 90 суток по решению суда.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/shtraf-1589830040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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