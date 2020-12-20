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https://ria.ru/20201220/moskva-1590085761.html
Собянин рассказал о сервисе "КТ-Калькулятор"
Собянин рассказал о сервисе "КТ-Калькулятор"
Новый сервис "КТ-Калькулятор" позволит отслеживать состояние человека с пневмонией, нельзя же делать компьютерную томографию (КТ) каждый день, сообщил мэр... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T08:51
2020-12-20T08:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мгу имени м. в. ломоносова
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новый сервис "КТ-Калькулятор" позволит отслеживать состояние человека с пневмонией, нельзя же делать компьютерную томографию (КТ) каждый день, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Ранее Собянин сообщил, что Москва совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова разработала "КТ-калькулятор" – нейронную сеть для оценки степени поражения легких. Для этого данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована ковидная пневмония, были сопоставлены с результатами КТ этих же пациентов. Сервис поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого, среднего или тяжелого течения пневмонии и в зависимости от результата отказаться от проведения КТ или же продолжить диагностику, а в определенных случаях — госпитализировать пациента. "КТ-калькулятор" уже работает в Москве — в системе ЕМИАС, а теперь он будет доступен и врачам других регионов."Уже без КТ можно с вероятностью 90% сказать, болеет человек пневмонией или нет, какой у него уровень пневмоний. Это особенно важно для тех, кому нужен постоянный контроль за состоянием. Человеку же невозможно делать КТ каждый день, это для здоровья пагубно", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мгу имени м. в. ломоносова, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал о сервисе "КТ-Калькулятор"

08:51 20.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных COVID-19 в МКЦИБ "Вороновское"
Госпиталь для больных COVID-19 в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новый сервис "КТ-Калькулятор" позволит отслеживать состояние человека с пневмонией, нельзя же делать компьютерную томографию (КТ) каждый день, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее Собянин сообщил, что Москва совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова разработала "КТ-калькулятор" – нейронную сеть для оценки степени поражения легких. Для этого данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована ковидная пневмония, были сопоставлены с результатами КТ этих же пациентов. Сервис поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого, среднего или тяжелого течения пневмонии и в зависимости от результата отказаться от проведения КТ или же продолжить диагностику, а в определенных случаях — госпитализировать пациента. "КТ-калькулятор" уже работает в Москве — в системе ЕМИАС, а теперь он будет доступен и врачам других регионов.
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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Названа главная ошибка, ведущая к повторной госпитализации с COVID-19
"Уже без КТ можно с вероятностью 90% сказать, болеет человек пневмонией или нет, какой у него уровень пневмоний. Это особенно важно для тех, кому нужен постоянный контроль за состоянием. Человеку же невозможно делать КТ каждый день, это для здоровья пагубно", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МГУ имени М. В. ЛомоносоваСергей СобянинМоскваОбщество
 
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