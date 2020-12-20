https://ria.ru/20201220/moskva-1590085453.html

Собянин призвал пожилых москвичей воздержаться от новогодних хлопот

Собянин призвал пожилых москвичей воздержаться от новогодних хлопот

Москвичам старшего поколения следует воздержаться от новогодних хлопот, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1". РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T08:47

2020-12-20T08:47

2020-12-20T08:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москвичам старшего поколения следует воздержаться от новогодних хлопот, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".Он отметил, что москвичам следует с осторожностью ходить в торговые центры и по магазинам в период подготовки к праздникам."Что касается москвичей старшего поколения, им вообще бы, по-хорошему, воздержаться от этого. Попросите своих друзей, близких, знакомых, которые находятся не в группе риска, чтобы вам помогли подготовиться к Новому году", - сказал Собянин.Он также отметил, что в целом, готовясь к застолью, надо понимать, что большое застолье - это большой риск. "Большой риск не только для здоровья, но и для жизни ", - подчеркнул Собянин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589475672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество