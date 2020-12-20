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Собянин призвал пожилых москвичей воздержаться от новогодних хлопот
Собянин призвал пожилых москвичей воздержаться от новогодних хлопот
Москвичам старшего поколения следует воздержаться от новогодних хлопот, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1". РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T08:47
2020-12-20T08:47
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москвичам старшего поколения следует воздержаться от новогодних хлопот, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".Он отметил, что москвичам следует с осторожностью ходить в торговые центры и по магазинам в период подготовки к праздникам."Что касается москвичей старшего поколения, им вообще бы, по-хорошему, воздержаться от этого. Попросите своих друзей, близких, знакомых, которые находятся не в группе риска, чтобы вам помогли подготовиться к Новому году", - сказал Собянин.Он также отметил, что в целом, готовясь к застолью, надо понимать, что большое застолье - это большой риск. "Большой риск не только для здоровья, но и для жизни ", - подчеркнул Собянин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Собянин призвал пожилых москвичей воздержаться от новогодних хлопот

08:47 20.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москвичам старшего поколения следует воздержаться от новогодних хлопот, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
Он отметил, что москвичам следует с осторожностью ходить в торговые центры и по магазинам в период подготовки к праздникам.
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"Что касается москвичей старшего поколения, им вообще бы, по-хорошему, воздержаться от этого. Попросите своих друзей, близких, знакомых, которые находятся не в группе риска, чтобы вам помогли подготовиться к Новому году", - сказал Собянин.
Он также отметил, что в целом, готовясь к застолью, надо понимать, что большое застолье - это большой риск. "Большой риск не только для здоровья, но и для жизни ", - подчеркнул Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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