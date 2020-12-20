https://ria.ru/20201220/mks-1590080963.html

Запуск нового российского модуля "Наука" на МКС могут отложить

Запуск нового российского модуля "Наука" на МКС могут отложить

Запуск российского многоцелевого лабораторного модуля "Наука" на Международную космическую станцию могут отложить с апреля на июль 2021 года, это следует из... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T03:02

2020-12-20T03:02

2020-12-20T12:50

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Запуск российского многоцелевого лабораторного модуля "Наука" на Международную космическую станцию могут отложить с апреля на июль 2021 года, это следует из предварительной программы полета станции, разработанной в РКК "Энергия" (предприятие "Роскосмоса"), имеющейся в распоряжении РИА Новости.Согласно программе, которая еще пока не утверждена, старт модуля "Наука" на ракете-носителе "Протон-М" с космодрома Байконур намечается на 15 июля, а его стыковка с МКС — на 23 июля.В ноябре замглавы департамента пилотируемых космических программ "Роскосмоса" Владимир Данеев говорил, что запуск "Науки" предварительно запланирован на конец апреля.В "Науке" будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, второй туалет российского сегмента (два спальных места и один туалет есть в модуле "Звезда"), система регенерации кислорода из воды и система регенерации воды из урины. На нем также будут шлюзовая камера для выноса наружу станции научного оборудования и европейский дистанционный манипулятор ERA.Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).

https://ria.ru/20201219/mks-1590056981.html

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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос