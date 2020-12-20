Запуск нового российского модуля "Наука" на МКС могут отложить
03:02 20.12.2020 (обновлено: 12:50 20.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМодуль "Наука" российского сегмента Международной космической станции перед отправкой на космодром Байконур
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Запуск российского многоцелевого лабораторного модуля "Наука" на Международную космическую станцию могут отложить с апреля на июль 2021 года, это следует из предварительной программы полета станции, разработанной в РКК "Энергия" (предприятие "Роскосмоса"), имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Согласно программе, которая еще пока не утверждена, старт модуля "Наука" на ракете-носителе "Протон-М" с космодрома Байконур намечается на 15 июля, а его стыковка с МКС — на 23 июля.
В ноябре замглавы департамента пилотируемых космических программ "Роскосмоса" Владимир Данеев говорил, что запуск "Науки" предварительно запланирован на конец апреля.
В "Науке" будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, второй туалет российского сегмента (два спальных места и один туалет есть в модуле "Звезда"), система регенерации кислорода из воды и система регенерации воды из урины. На нем также будут шлюзовая камера для выноса наружу станции научного оборудования и европейский дистанционный манипулятор ERA.
Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).