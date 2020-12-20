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Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201220/minsk-1590121216.html
Минская милиция заявила о задержании около ста протестующих
Минская милиция заявила о задержании около ста протестующих
Около ста человек участников несанкционированных акций задержали в Минске в воскресенье, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T17:11
2020-12-20T21:30
протесты в белоруссии
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МИНСК, 20 дек — РИА Новости. Около ста человек участников несанкционированных акций задержали в Минске в воскресенье, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.Силовики задерживали наиболее активных протестующих. Как отмечается в телеграм-канале минской милиции, участники акций собирались в небольшие группы. Они показывали незарегистрированную символику и плакаты.Ранее оппозиционные онлайн-ресурсы призвали жителей Минска выйти на несанкционированное массовое мероприятие — "марш народного трибунала". В последние недели участники митингов в Белоруссии перестали собираться на центральных улицах, акции теперь проходят в локальном "дворовом" формате.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране до сих пор продолжаются протестные митинги. Наиболее масштабные проходят по воскресеньям. Сегодня утром спецтехника силовиков выехала с баз на окраине Минска и рассредоточилась в городе, частично в центре. Полицейские усилили дежурство в микрорайонах столицы.
https://ria.ru/20201220/belorussiya-1590116429.html
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минск, белоруссия, в мире

Минская милиция заявила о задержании около ста протестующих

17:11 20.12.2020 (обновлено: 21:30 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в Минске
Сотрудники правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Читать ria.ru в
МИНСК, 20 дек — РИА Новости. Около ста человек участников несанкционированных акций задержали в Минске в воскресенье, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
Силовики задерживали наиболее активных протестующих.
Сотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции на площади у концертного комплекса Дворец Республики в Минске - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
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В Белоруссии задержали администратора Telegram-канала c данными силовиков
Как отмечается в телеграм-канале минской милиции, участники акций собирались в небольшие группы. Они показывали незарегистрированную символику и плакаты.
Ранее оппозиционные онлайн-ресурсы призвали жителей Минска выйти на несанкционированное массовое мероприятие — "марш народного трибунала". В последние недели участники митингов в Белоруссии перестали собираться на центральных улицах, акции теперь проходят в локальном "дворовом" формате.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране до сих пор продолжаются протестные митинги. Наиболее масштабные проходят по воскресеньям. Сегодня утром спецтехника силовиков выехала с баз на окраине Минска и рассредоточилась в городе, частично в центре. Полицейские усилили дежурство в микрорайонах столицы.
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