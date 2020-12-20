https://ria.ru/20201220/minsk-1590121216.html

Минская милиция заявила о задержании около ста протестующих

Минская милиция заявила о задержании около ста протестующих

Около ста человек участников несанкционированных акций задержали в Минске в воскресенье, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома. РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T17:11

2020-12-20T17:11

2020-12-20T21:30

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МИНСК, 20 дек — РИА Новости. Около ста человек участников несанкционированных акций задержали в Минске в воскресенье, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.Силовики задерживали наиболее активных протестующих. Как отмечается в телеграм-канале минской милиции, участники акций собирались в небольшие группы. Они показывали незарегистрированную символику и плакаты.Ранее оппозиционные онлайн-ресурсы призвали жителей Минска выйти на несанкционированное массовое мероприятие — "марш народного трибунала". В последние недели участники митингов в Белоруссии перестали собираться на центральных улицах, акции теперь проходят в локальном "дворовом" формате.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране до сих пор продолжаются протестные митинги. Наиболее масштабные проходят по воскресеньям. Сегодня утром спецтехника силовиков выехала с баз на окраине Минска и рассредоточилась в городе, частично в центре. Полицейские усилили дежурство в микрорайонах столицы.

https://ria.ru/20201220/belorussiya-1590116429.html

https://ria.ru/20201215/lukashenko-1589408720.html

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