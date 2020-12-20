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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201220/minsk-1590104282.html
Силовики начали задерживать протестующих в Минске
Силовики начали задерживать протестующих в Минске
Cиловики разогнали колонну протестующих в минском микрорайоне Грушевка, есть задержанные, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T13:46
2020-12-20T15:54
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 20 дек — РИА Новости. Cиловики разогнали колонну протестующих в минском микрорайоне Грушевка, есть задержанные, передает корреспондент РИА Новости.В милиции белорусской столицы подтвердили информацию о задержаниях. Ранее оппозиционные телеграм-каналы призвали жителей Минска в воскресенье выйти на несанкционированное массовое мероприятие — "марш народного трибунала". В последние недели участники митингов в Белоруссии перестали собираться на центральных улицах, акции теперь проходят в локальном "дворовом" формате.После полудня в Грушевке сформировалась колонна из протестующих, которые шли по дворам и выкрикивали оппозиционные лозунги, неся бело-красно-белую символику. По ходу шествия к ним присоединялись новые люди. Однако вскоре в микрорайон на нескольких автобусах прибыли сотрудники правоохранительных органов. Протестующие частично разбежались во дворы, но есть и задержанные — как минимум несколько человек.В ГУВД Мингорисполкома пока не уточняют количество задержанных. По словам официального представителя ведомства Натальи Ганусевич, информацию опубликуют вечером по завершении акции. Как сообщает незарегистрированный правозащитный центр "Весна", на данный момент в Минске задержали 15 человек, еще по одному в Гродно, Солигорске и Борисове.В милиции Минска призвали граждан и гостей города "не поддаваться на провокации в различных соцсетях и мессенджерах", в которых призывают к протестам."Обращаем внимание, что пресечение общественных беспорядков — это не право, а обязанность сотрудников органов внутренних дел. Вмешиваться в деятельность представителей государственных органов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий, незаконно", — сказала Ганусевич РИА Новости.Она напомнила, что за участие, организацию и подготовку действий, "грубо нарушающих общественный порядок, в том числе перекрытие дорожного движения", предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране до сих пор продолжаются протестные митинги. Наиболее масштабные проходят по воскресеньям. Сегодня утром спецтехника силовиков выехала с баз на окраине Минска и рассредоточилась в городе, частично в центре. Стражи порядка усилили дежурство в микрорайонах столицы.
https://ria.ru/20201209/protesty-1588353634.html
https://ria.ru/20201218/tikhanovskaya-1589891194.html
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минск, белоруссия, в мире

Силовики начали задерживать протестующих в Минске

13:46 20.12.2020 (обновлено: 15:54 20.12.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции "Дзяды" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции Дзяды в Минске - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 20 дек — РИА Новости. Cиловики разогнали колонну протестующих в минском микрорайоне Грушевка, есть задержанные, передает корреспондент РИА Новости.
В милиции белорусской столицы подтвердили информацию о задержаниях.
Ранее оппозиционные телеграм-каналы призвали жителей Минска в воскресенье выйти на несанкционированное массовое мероприятие — "марш народного трибунала". В последние недели участники митингов в Белоруссии перестали собираться на центральных улицах, акции теперь проходят в локальном "дворовом" формате.
После полудня в Грушевке сформировалась колонна из протестующих, которые шли по дворам и выкрикивали оппозиционные лозунги, неся бело-красно-белую символику. По ходу шествия к ним присоединялись новые люди. Однако вскоре в микрорайон на нескольких автобусах прибыли сотрудники правоохранительных органов. Протестующие частично разбежались во дворы, но есть и задержанные — как минимум несколько человек.
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В ГУВД Мингорисполкома пока не уточняют количество задержанных. По словам официального представителя ведомства Натальи Ганусевич, информацию опубликуют вечером по завершении акции. Как сообщает незарегистрированный правозащитный центр "Весна", на данный момент в Минске задержали 15 человек, еще по одному в Гродно, Солигорске и Борисове.
В милиции Минска призвали граждан и гостей города "не поддаваться на провокации в различных соцсетях и мессенджерах", в которых призывают к протестам.
"Обращаем внимание, что пресечение общественных беспорядков — это не право, а обязанность сотрудников органов внутренних дел. Вмешиваться в деятельность представителей государственных органов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий, незаконно", — сказала Ганусевич РИА Новости.
Она напомнила, что за участие, организацию и подготовку действий, "грубо нарушающих общественный порядок, в том числе перекрытие дорожного движения", предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране до сих пор продолжаются протестные митинги. Наиболее масштабные проходят по воскресеньям. Сегодня утром спецтехника силовиков выехала с баз на окраине Минска и рассредоточилась в городе, частично в центре. Стражи порядка усилили дежурство в микрорайонах столицы.
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