https://ria.ru/20201220/minsk-1590096635.html
К резиденции Лукашенко в Минске стянули спецтехнику
К резиденции Лукашенко в Минске стянули спецтехнику
Cиловики стянули милицейскую спецтехнику в район рабочей резиденции президента Белоруссии в Минске и усилили дежурство перед акциями оппозиции, передает... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T11:35
2020-12-20T11:35
2020-12-20T13:29
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 20 дек — РИА Новости. Cиловики стянули милицейскую спецтехнику в район рабочей резиденции президента Белоруссии в Минске и усилили дежурство перед акциями оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.Ранее оппозиционные Telegram-каналы призвали протестующих выйти в воскресенье на несанкционированное массовое мероприятие — "марш народного трибунала". В последнее время протесты проходили в "дворовом формате".В воскресенье утром в районе стелы "Минск — город герой" и рабочей резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко на проспекте Победителей наблюдается значительное милицейское усиление, дежурят сотрудники ГАИ. На улице Саперов недалеко от резиденции главы государства припаркованы десятки автозаков, автомобилей с колючей проволокой, бронетранспортеры с комплексом "Рубеж", микроавтобусы для перевозки силовиков.Возле стелы также дежурят правоохранители, а с обратной стороны расположенного рядом музея истории Великой Отечественной войны замечены военные грузовики и машины с колючей проволокой.В центре Минска на Октябрьской площади и площади Независимости металлические заграждения не установлены, обстановка спокойная.Между тем очевидцы и местные СМИ публикуют в Telegram-каналах видео небольших протестных акций, участники которых, как утверждается, провели шествия рано утром, когда силовики еще не взяли под контроль микрорайоны Минска. В частности, речь идет о микрорайонах Сухарево и Каменная Горка. В воскресенье в белорусской столице также проходит автопробег в поддержку действующей белорусской власти.Протесты идут в республике после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Наиболее массовые акции проходят по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.
https://ria.ru/20201216/lukashenko-1589535002.html
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РИА Новости
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 20 дек — РИА Новости. Cиловики стянули милицейскую спецтехнику в район рабочей резиденции президента Белоруссии в Минске и усилили дежурство перед акциями оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее оппозиционные Telegram-каналы призвали протестующих выйти в воскресенье на несанкционированное массовое мероприятие — "марш народного трибунала". В последнее время протесты проходили в "дворовом формате".
В воскресенье утром в районе стелы "Минск — город герой" и рабочей резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко
на проспекте Победителей наблюдается значительное милицейское усиление, дежурят сотрудники ГАИ. На улице Саперов недалеко от резиденции главы государства припаркованы десятки автозаков, автомобилей с колючей проволокой, бронетранспортеры с комплексом "Рубеж", микроавтобусы для перевозки силовиков.
Возле стелы также дежурят правоохранители, а с обратной стороны расположенного рядом музея истории Великой Отечественной войны замечены военные грузовики и машины с колючей проволокой.
В центре Минска
на Октябрьской площади и площади Независимости металлические заграждения не установлены, обстановка спокойная.
Между тем очевидцы и местные СМИ публикуют в Telegram-каналах видео небольших протестных акций, участники которых, как утверждается, провели шествия рано утром, когда силовики еще не взяли под контроль микрорайоны Минска. В частности, речь идет о микрорайонах Сухарево и Каменная Горка. В воскресенье в белорусской столице также проходит автопробег в поддержку действующей белорусской власти.
Протесты идут в республике после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Наиболее массовые акции проходят по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.