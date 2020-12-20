https://ria.ru/20201220/minsk-1590096635.html

К резиденции Лукашенко в Минске стянули спецтехнику

К резиденции Лукашенко в Минске стянули спецтехнику

Cиловики стянули милицейскую спецтехнику в район рабочей резиденции президента Белоруссии в Минске и усилили дежурство перед акциями оппозиции, передает... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T11:35

2020-12-20T11:35

2020-12-20T13:29

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577646689_186:0:2716:1423_1920x0_80_0_0_4403365e88d73d9133bcfb113f65336a.jpg

МИНСК, 20 дек — РИА Новости. Cиловики стянули милицейскую спецтехнику в район рабочей резиденции президента Белоруссии в Минске и усилили дежурство перед акциями оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.Ранее оппозиционные Telegram-каналы призвали протестующих выйти в воскресенье на несанкционированное массовое мероприятие — "марш народного трибунала". В последнее время протесты проходили в "дворовом формате".В воскресенье утром в районе стелы "Минск — город герой" и рабочей резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко на проспекте Победителей наблюдается значительное милицейское усиление, дежурят сотрудники ГАИ. На улице Саперов недалеко от резиденции главы государства припаркованы десятки автозаков, автомобилей с колючей проволокой, бронетранспортеры с комплексом "Рубеж", микроавтобусы для перевозки силовиков.Возле стелы также дежурят правоохранители, а с обратной стороны расположенного рядом музея истории Великой Отечественной войны замечены военные грузовики и машины с колючей проволокой.В центре Минска на Октябрьской площади и площади Независимости металлические заграждения не установлены, обстановка спокойная.Между тем очевидцы и местные СМИ публикуют в Telegram-каналах видео небольших протестных акций, участники которых, как утверждается, провели шествия рано утром, когда силовики еще не взяли под контроль микрорайоны Минска. В частности, речь идет о микрорайонах Сухарево и Каменная Горка. В воскресенье в белорусской столице также проходит автопробег в поддержку действующей белорусской власти.Протесты идут в республике после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Наиболее массовые акции проходят по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20201216/lukashenko-1589535002.html

https://ria.ru/20201218/tikhanovskaya-1589891194.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире