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Сын миллиардера погиб в "огненном" ДТП
Сын миллиардера погиб в "огненном" ДТП
Сын основателя компании Bridgewater Associates Рэя Далио Девон погиб в результате ДТП в США. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T10:52
2020-12-20T10:52
2020-12-20T15:41
сша
в мире
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сын основателя компании Bridgewater Associates Рэя Далио Девон погиб в результате ДТП в США.По данным Associated Press, авария произошла в Гринвиче. Автомобиль выехал на тротуар, а затем врезался в магазин и загорелся. Когда на место происшествия приехала полиция, машина была полностью окутана дымом.Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, при аварии лопнул бензобак машины.Рэй Далио — основатель Bridgewater Associates, одного из десяти крупнейших в мире хедж-фондов. В 2015 году он занял 18-е место в списке самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg, в апреле 2018-го состояние бизнесмена оценивалось в 17,4 миллиарда долларов.Сам Девон Далио был соучредителем частной инвестиционной компании P-Squared Management Enterprises. У него остались жена и дочь.
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сша, в мире
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сын основателя компании Bridgewater Associates Рэя Далио Девон погиб в результате ДТП в США.
По данным Associated Press
, авария произошла в Гринвиче. Автомобиль выехал на тротуар, а затем врезался в магазин и загорелся. Когда на место происшествия приехала полиция, машина была полностью окутана дымом.
Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, при аварии лопнул бензобак машины.
Рэй Далио — основатель Bridgewater Associates, одного из десяти крупнейших в мире хедж-фондов. В 2015 году он занял 18-е место в списке самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg, в апреле 2018-го состояние бизнесмена оценивалось в 17,4 миллиарда долларов.
Сам Девон Далио был соучредителем частной инвестиционной компании P-Squared Management Enterprises. У него остались жена и дочь.