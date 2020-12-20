https://ria.ru/20201220/milliarder-1590092966.html

Сын миллиардера погиб в "огненном" ДТП

Сын миллиардера погиб в "огненном" ДТП

Сын основателя компании Bridgewater Associates Рэя Далио Девон погиб в результате ДТП в США. РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T10:52

2020-12-20T10:52

2020-12-20T15:41

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590097345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_290b410743bb454f6d367f78d2290f91.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сын основателя компании Bridgewater Associates Рэя Далио Девон погиб в результате ДТП в США.По данным Associated Press, авария произошла в Гринвиче. Автомобиль выехал на тротуар, а затем врезался в магазин и загорелся. Когда на место происшествия приехала полиция, машина была полностью окутана дымом.Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, при аварии лопнул бензобак машины.Рэй Далио — основатель Bridgewater Associates, одного из десяти крупнейших в мире хедж-фондов. В 2015 году он занял 18-е место в списке самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg, в апреле 2018-го состояние бизнесмена оценивалось в 17,4 миллиарда долларов.Сам Девон Далио был соучредителем частной инвестиционной компании P-Squared Management Enterprises. У него остались жена и дочь.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире