Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201220/milliarder-1590092966.html
Сын миллиардера погиб в "огненном" ДТП
Сын миллиардера погиб в "огненном" ДТП
Сын основателя компании Bridgewater Associates Рэя Далио Девон погиб в результате ДТП в США. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T10:52
2020-12-20T15:41
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590097345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_290b410743bb454f6d367f78d2290f91.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сын основателя компании Bridgewater Associates Рэя Далио Девон погиб в результате ДТП в США.По данным Associated Press, авария произошла в Гринвиче. Автомобиль выехал на тротуар, а затем врезался в магазин и загорелся. Когда на место происшествия приехала полиция, машина была полностью окутана дымом.Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, при аварии лопнул бензобак машины.Рэй Далио — основатель Bridgewater Associates, одного из десяти крупнейших в мире хедж-фондов. В 2015 году он занял 18-е место в списке самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg, в апреле 2018-го состояние бизнесмена оценивалось в 17,4 миллиарда долларов.Сам Девон Далио был соучредителем частной инвестиционной компании P-Squared Management Enterprises. У него остались жена и дочь.
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590097345_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_ec80ea662568f24955159f2f1b815f0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, в мире

Сын миллиардера погиб в "огненном" ДТП

10:52 20.12.2020 (обновлено: 15:41 20.12.2020)
 
© Depositphotos / modfosПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© Depositphotos / modfos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сын основателя компании Bridgewater Associates Рэя Далио Девон погиб в результате ДТП в США.
По данным Associated Press, авария произошла в Гринвиче. Автомобиль выехал на тротуар, а затем врезался в магазин и загорелся. Когда на место происшествия приехала полиция, машина была полностью окутана дымом.
Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, при аварии лопнул бензобак машины.
Рэй Далио — основатель Bridgewater Associates, одного из десяти крупнейших в мире хедж-фондов. В 2015 году он занял 18-е место в списке самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg, в апреле 2018-го состояние бизнесмена оценивалось в 17,4 миллиарда долларов.
Сам Девон Далио был соучредителем частной инвестиционной компании P-Squared Management Enterprises. У него остались жена и дочь.
© Фото : Devon Dalio/LinkedInСын основателя компании Bridgewater Associates Рэя Далио Девон
Сын основателя компании Bridgewater Associates Рэя Далио Девон - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© Фото : Devon Dalio/LinkedIn
Сын основателя компании Bridgewater Associates Рэя Далио Девон
 
СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:24Харламов высмеял Шнурова за вопрос Путину
16:15В Белоруссии задержали администратора Telegram-канала c данными силовиков
16:04Режиссер Кремлевской елки рассказал о подготовке к празднику в этом году
15:51Американские военные въехали из Ирака в Сирию, сообщили СМИ
15:50В Лондоне в ходе акции "ковид-диссидентов" задержали 29 человек
15:37Правозащитники заявили о 18 задержанных на протестах в Белоруссии
15:37Ученые объяснили, почему маски не останавливают распространение COVID-19
15:13Названы четыре способа борьбы с "эмоциональным" перееданием
15:03Путин оценил ситуацию с преступлениями террористической направленности
15:00Названа причина бессилия США перед "Северным потоком — 2"
14:56Онищенко назвал "реальное средство профилактики" коронавируса
14:55Путин назвал главные задачи спецслужб
14:46Украинская община Крыма призвала Зеленского не обольщаться насчет Байдена
14:45Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником
14:43В США за сутки выявили более 196 тысяч заболевших COVID-19
14:43Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих у границ конфликтов
14:42Путин призвал не допускать искажения роли спецслужб в разгроме нацизма
14:41Путин отметил роль разведчиков в защите национальных интересов
14:39Зеленский прокомментировал слова Санду об Украине
14:35Путин возложил цветы к монументу сотрудникам внешней разведки
Лента новостейМолния