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Новый год—2021
https://ria.ru/20201220/metro-1590101826.html
Проезд в метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным
Проезд в метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным
Проезд в метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T13:09
2020-12-20T13:19
новый год—2021
новый год
московское центральное кольцо (мцк)
москва
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Проезд в метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы."По традиции для москвичей мы украсим весь Московский транспорт, а проезд в мосметро и на МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Ранее сообщалось, что все парковки в Москве будут бесплатными в новогодние праздники, с 1 по 9 января, кроме плоскостных парковок с шлагбаумом.
https://radiosputnik.ria.ru/20201220/novyygod-1589768233.html
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новый год, московское центральное кольцо (мцк), москва, московский метрополитен, общество

Проезд в метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным

13:09 20.12.2020 (обновлено: 13:19 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщина в медицинской маске проходит через турникет, с установленным дистанционным тепловизором, на станции метро "Марьино"
Женщина в медицинской маске проходит через турникет, с установленным дистанционным тепловизором, на станции метро Марьино - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Проезд в метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
"По традиции для москвичей мы украсим весь Московский транспорт, а проезд в мосметро и на МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Новогодняя инсталляция на Новом Арбате в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
04:00Сказано в эфире
Назван способ заработать на Новый год
Ранее сообщалось, что все парковки в Москве будут бесплатными в новогодние праздники, с 1 по 9 января, кроме плоскостных парковок с шлагбаумом.
 
Новый год—2021Новый годМосковское центральное кольцо (МЦК)МоскваМосковский метрополитенОбщество
 
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