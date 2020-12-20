https://ria.ru/20201220/metro-1590101826.html

Проезд в метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным

Проезд в метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным

Проезд в метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T13:09

2020-12-20T13:09

2020-12-20T13:19

новый год—2021

новый год

московское центральное кольцо (мцк)

москва

московский метрополитен

общество

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Проезд в метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы."По традиции для москвичей мы украсим весь Московский транспорт, а проезд в мосметро и на МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Ранее сообщалось, что все парковки в Москве будут бесплатными в новогодние праздники, с 1 по 9 января, кроме плоскостных парковок с шлагбаумом.

https://radiosputnik.ria.ru/20201220/novyygod-1589768233.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год, московское центральное кольцо (мцк), москва, московский метрополитен, общество