Президент Мексики и Байден обсудили новый подход к региональной миграции
© AP Photo / Marco UgarteКандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступает Аудиторио Насьональ в Мехико. 20 ноября 2017
© AP Photo / Marco Ugarte
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и избранный президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудили необходимость изменить подход к проблеме региональной миграции, сообщается в пресс-релизе, распространенном штабом Байдена.
Ранее Обрадор сообщил, что провел телефонный разговор с Байденом, стороны подтвердили приверженность совместной работе на благо народов двух стран.
8 июля, 23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
"Оба лидера отметили общее желание заниматься коренными причинами миграции в Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе и на юге Мексики и построить будущее больших возможностей и безопасности для региона. Они обсудили совместную работу направленную на то, чтобы выработать новый подход к региональной миграции, который предоставил бы альтернативы опасному пути в США", - говорится в пресс-релизе.
Байден заявил, что будет тесно сотрудничать с Мексикой и другими региональными партнерами над созданием региональной инфраструктуры и инфраструктуры на границе, "необходимых для содействия новому упорядоченному и гуманному подходу к миграции".
Гватемала, Гондурас и Сальвадор лидируют по числу незаконных мигрантов и соискателей убежища в США. Президент США Дональд Трамп называет борьбу с нелегальной иммиграцией одним из главных приоритетов своей политики. С этой целью в стране ужесточается миграционное законодательство, а на отдельных участках границы с Мексикой возводится стена для предотвращения проникновения в США нелегальных мигрантов.
18 декабря, 14:08Администрация Байдена не будет требовать ухода Мадуро, сообщили СМИ