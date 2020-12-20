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Президент Мексики и Байден обсудили новый подход к региональной миграции
Президент Мексики и Байден обсудили новый подход к региональной миграции
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и избранный президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудили необходимость изменить подход к... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T09:02
2020-12-20T09:02
дональд трамп
андрес мануэль лопес обрадор
джо байден
мексика
гватемала (республика)
сальвадор
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и избранный президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудили необходимость изменить подход к проблеме региональной миграции, сообщается в пресс-релизе, распространенном штабом Байдена.Ранее Обрадор сообщил, что провел телефонный разговор с Байденом, стороны подтвердили приверженность совместной работе на благо народов двух стран."Оба лидера отметили общее желание заниматься коренными причинами миграции в Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе и на юге Мексики и построить будущее больших возможностей и безопасности для региона. Они обсудили совместную работу направленную на то, чтобы выработать новый подход к региональной миграции, который предоставил бы альтернативы опасному пути в США", - говорится в пресс-релизе.Байден заявил, что будет тесно сотрудничать с Мексикой и другими региональными партнерами над созданием региональной инфраструктуры и инфраструктуры на границе, "необходимых для содействия новому упорядоченному и гуманному подходу к миграции".Гватемала, Гондурас и Сальвадор лидируют по числу незаконных мигрантов и соискателей убежища в США. Президент США Дональд Трамп называет борьбу с нелегальной иммиграцией одним из главных приоритетов своей политики. С этой целью в стране ужесточается миграционное законодательство, а на отдельных участках границы с Мексикой возводится стена для предотвращения проникновения в США нелегальных мигрантов.
https://ria.ru/20200708/1574085402.html
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дональд трамп, андрес мануэль лопес обрадор, джо байден, мексика, гватемала (республика), сальвадор, сша, в мире

Президент Мексики и Байден обсудили новый подход к региональной миграции

09:02 20.12.2020
 
© AP Photo / Marco UgarteКандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступает Аудиторио Насьональ в Мехико. 20 ноября 2017
Кандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступает Аудиторио Насьональ в Мехико. 20 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© AP Photo / Marco Ugarte
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и избранный президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудили необходимость изменить подход к проблеме региональной миграции, сообщается в пресс-релизе, распространенном штабом Байдена.
Ранее Обрадор сообщил, что провел телефонный разговор с Байденом, стороны подтвердили приверженность совместной работе на благо народов двух стран.
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"Оба лидера отметили общее желание заниматься коренными причинами миграции в Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе и на юге Мексики и построить будущее больших возможностей и безопасности для региона. Они обсудили совместную работу направленную на то, чтобы выработать новый подход к региональной миграции, который предоставил бы альтернативы опасному пути в США", - говорится в пресс-релизе.
Байден заявил, что будет тесно сотрудничать с Мексикой и другими региональными партнерами над созданием региональной инфраструктуры и инфраструктуры на границе, "необходимых для содействия новому упорядоченному и гуманному подходу к миграции".
Гватемала, Гондурас и Сальвадор лидируют по числу незаконных мигрантов и соискателей убежища в США. Президент США Дональд Трамп называет борьбу с нелегальной иммиграцией одним из главных приоритетов своей политики. С этой целью в стране ужесточается миграционное законодательство, а на отдельных участках границы с Мексикой возводится стена для предотвращения проникновения в США нелегальных мигрантов.
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Дональд ТрампАндрес Мануэль Лопес ОбрадорДжо БайденМексикаГватемала (республика)СальвадорСШАВ мире
 
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