https://ria.ru/20201220/meksika-1590086574.html

Президент Мексики и Байден обсудили новый подход к региональной миграции

Президент Мексики и Байден обсудили новый подход к региональной миграции

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и избранный президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудили необходимость изменить подход к... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T09:02

2020-12-20T09:02

2020-12-20T09:02

дональд трамп

андрес мануэль лопес обрадор

джо байден

мексика

гватемала (республика)

сальвадор

сша

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и избранный президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудили необходимость изменить подход к проблеме региональной миграции, сообщается в пресс-релизе, распространенном штабом Байдена.Ранее Обрадор сообщил, что провел телефонный разговор с Байденом, стороны подтвердили приверженность совместной работе на благо народов двух стран."Оба лидера отметили общее желание заниматься коренными причинами миграции в Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе и на юге Мексики и построить будущее больших возможностей и безопасности для региона. Они обсудили совместную работу направленную на то, чтобы выработать новый подход к региональной миграции, который предоставил бы альтернативы опасному пути в США", - говорится в пресс-релизе.Байден заявил, что будет тесно сотрудничать с Мексикой и другими региональными партнерами над созданием региональной инфраструктуры и инфраструктуры на границе, "необходимых для содействия новому упорядоченному и гуманному подходу к миграции".Гватемала, Гондурас и Сальвадор лидируют по числу незаконных мигрантов и соискателей убежища в США. Президент США Дональд Трамп называет борьбу с нелегальной иммиграцией одним из главных приоритетов своей политики. С этой целью в стране ужесточается миграционное законодательство, а на отдельных участках границы с Мексикой возводится стена для предотвращения проникновения в США нелегальных мигрантов.

https://ria.ru/20200708/1574085402.html

https://ria.ru/20201218/maduro-1589897054.html

мексика

гватемала (республика)

сальвадор

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дональд трамп, андрес мануэль лопес обрадор, джо байден, мексика, гватемала (республика), сальвадор, сша, в мире