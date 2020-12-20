https://ria.ru/20201220/maski-1590113410.html

Ученые объяснили, почему маски не останавливают распространение COVID-19

Ученые объяснили, почему маски не останавливают распространение COVID-19

Ученые объяснили, почему ношение масок не может остановить эпидемию коронавируса. Их слова приводит Daily Mail. РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T15:37

2020-12-20T15:37

2020-12-20T15:37

коронавирус covid-19

воз

великобритания

италия

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Ученые объяснили, почему ношение масок не может остановить эпидемию коронавируса. Их слова приводит Daily Mail.Специалист при этом уточнил, что вирус часто перемещается в более крупных водяных каплях. Они достаточно велики, чтобы их можно было уловить маской.Но капельки — не единственный способ распространения коронавируса. Согласно руководству, опубликованному ВОЗ в июле, передача COVID-19 может происходить и через более мелкие и легкие частицы, которые перемещаются по воздуху — например, дым или пыль. Они долгое время остаются в помещении, в котором присутствовал зараженный. Профессор Джимми Уитворт из Лондонской школы гигиены и тропической медицины заявил, что сложно оценить эффективность масок, поскольку достоверно неизвестно, правильно ли участники эксперимента носят это средство индивидуальной защиты.Ученый все же уверен, что они эффективны, но только при условии их правильного ношения. Рот и нос человека должны быть прикрыты."По правде говоря, мы не знаем точно, какой эффект имеют маски. Но здравый смысл подсказывает нам, что их стоит носить", — убежден Уитворт.Исследования в Италии показывают, что ношение масок заставляет нас с большей вероятностью придерживаться социального дистанцирования — более мощного инструмента в борьбе с распространением коронавируса.ВОЗ рекомендует носить маски, когда социальное дистанцирование невозможно. Исследования показывают, что игнорирование этого правила привело бы более стремительному заражению. В конечном счете, даже если ношение маски дает небольшую пользу, оно практически не несет риска, говорится в статье.

https://ria.ru/20201219/maska-1590004558.html

https://ria.ru/20201215/aeroflot-1589357270.html

великобритания

италия

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коронавирус covid-19, воз, великобритания, италия