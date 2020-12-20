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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201220/makron-1590117352.html
Елисейский дворец назвал состояние Макрона стабильным
Елисейский дворец назвал состояние Макрона стабильным
2020-12-20T16:31
2020-12-20T16:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
эммануэль макрон
франция
в мире
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона, у которого ранее обнаружили коронавирус, по-прежнему стабильное, сообщает агентство Франс пресс со ссылкой на Елисейский дворец."По сравнению со вчерашним днем (субботой – ред.) состояние здоровья президента республики стабильное", - сообщили агентству в Елисейском дворце, не предоставив дополнительных подробностей.Макрон сдал положительный тест на коронавирус в четверг. Он ушел на самоизоляцию и продолжает работать удаленно. Президент Франции проходит регулярные обследования, которые проводятся медицинской службой при главе государства. В субботу Елисейский дворец также сообщал, состояние Макрона стабильное, у него по-прежнему наблюдается те же симптомы болезни: кашель, ломота в теле и усталость.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, эммануэль макрон, франция, в мире

Елисейский дворец назвал состояние Макрона стабильным

16:31 20.12.2020 (обновлено: 16:44 20.12.2020)
 
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© AP Photo / Francois Mori
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона, у которого ранее обнаружили коронавирус, по-прежнему стабильное, сообщает агентство Франс пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"По сравнению со вчерашним днем (субботой – ред.) состояние здоровья президента республики стабильное", - сообщили агентству в Елисейском дворце, не предоставив дополнительных подробностей.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
17 декабря, 15:34
Первые лица стран мира, заболевшие COVID-19
Макрон сдал положительный тест на коронавирус в четверг. Он ушел на самоизоляцию и продолжает работать удаленно. Президент Франции проходит регулярные обследования, которые проводятся медицинской службой при главе государства. В субботу Елисейский дворец также сообщал, состояние Макрона стабильное, у него по-прежнему наблюдается те же симптомы болезни: кашель, ломота в теле и усталость.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЭммануэль МакронФранцияВ мире
 
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