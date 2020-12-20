https://ria.ru/20201220/makron-1590117352.html

Елисейский дворец назвал состояние Макрона стабильным

Елисейский дворец назвал состояние Макрона стабильным

2020-12-20T16:31

2020-12-20T16:31

2020-12-20T16:44

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

эммануэль макрон

франция

в мире

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона, у которого ранее обнаружили коронавирус, по-прежнему стабильное, сообщает агентство Франс пресс со ссылкой на Елисейский дворец."По сравнению со вчерашним днем (субботой – ред.) состояние здоровья президента республики стабильное", - сообщили агентству в Елисейском дворце, не предоставив дополнительных подробностей.Макрон сдал положительный тест на коронавирус в четверг. Он ушел на самоизоляцию и продолжает работать удаленно. Президент Франции проходит регулярные обследования, которые проводятся медицинской службой при главе государства. В субботу Елисейский дворец также сообщал, состояние Макрона стабильное, у него по-прежнему наблюдается те же симптомы болезни: кашель, ломота в теле и усталость.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589699599.html

франция

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коронавирус covid-19, коронавирусы, эммануэль макрон, франция, в мире