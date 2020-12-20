Украинская община Крыма призвала Зеленского не обольщаться насчет Байдена
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала президента Украины Владимира Зеленского не обольщаться насчет помощи со стороны нового президента США.
Зеленский в интервью изданию The New York Times отметил "близкие связи" избранного президента США Джо Байдена с Киевом и его понимание особенностей украинского менталитета. По мнению президента Украины, это поможет урегулировать конфликт в Донбассе и положить конец "оккупации" территории. Зеленский также призвал США помочь в вопросе "возвращения" Крыма. По его мнению, США могли бы стать одним из ключевых игроков в создаваемой киевскими властями международной площадке "Крымская платформа", нацеленной на возврат контроля над крымским регионом.
"Президенту Украины не стоит обольщаться насчет дружбы и помощи Байдена. Байден - очень прагматичный политик, и делать он будет то, что выгодно ему и тем политико-экономическим силам, которых он представляет. К сожалению, если им это будет выгодно, то они развяжут вторую войну на Донбассе и могут быть провокации в адрес Крыма. Но, на мой взгляд, администрация Байдена будет аккуратна в отношениях с Россией и не пойдет на открытую агрессию. Все останется на уровне обещаний для Украины и порции очередных "печенек" для украинской верхушки", - сказала Гридчина РИА Новости.
"Напомню, что Россия вакцину неоднократно предлагала, потому как готова быть другом Украине и в радости, и в горе", - подчеркнула Гридчина.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".