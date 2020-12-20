https://ria.ru/20201220/krym-1590109558.html

Украинская община Крыма призвала Зеленского не обольщаться насчет Байдена

Украинская община Крыма призвала Зеленского не обольщаться насчет Байдена

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала президента Украины Владимира Зеленского не обольщаться насчет помощи со стороны нового президента США. РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T14:46

2020-12-20T14:46

2020-12-20T14:46

анастасия гридчина

владимир зеленский

джо байден

республика крым

севастополь

оон

сша

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала президента Украины Владимира Зеленского не обольщаться насчет помощи со стороны нового президента США.Зеленский в интервью изданию The New York Times отметил "близкие связи" избранного президента США Джо Байдена с Киевом и его понимание особенностей украинского менталитета. По мнению президента Украины, это поможет урегулировать конфликт в Донбассе и положить конец "оккупации" территории. Зеленский также призвал США помочь в вопросе "возвращения" Крыма. По его мнению, США могли бы стать одним из ключевых игроков в создаваемой киевскими властями международной площадке "Крымская платформа", нацеленной на возврат контроля над крымским регионом."Президенту Украины не стоит обольщаться насчет дружбы и помощи Байдена. Байден - очень прагматичный политик, и делать он будет то, что выгодно ему и тем политико-экономическим силам, которых он представляет. К сожалению, если им это будет выгодно, то они развяжут вторую войну на Донбассе и могут быть провокации в адрес Крыма. Но, на мой взгляд, администрация Байдена будет аккуратна в отношениях с Россией и не пойдет на открытую агрессию. Все останется на уровне обещаний для Украины и порции очередных "печенек" для украинской верхушки", - сказала Гридчина РИА Новости.По ее словам, ситуация с вакциной от коронавируса, которую Украине не дают ее "друзья и партнеры" среди которых и США, ярко показывает отношение к украинскому народу."Напомню, что Россия вакцину неоднократно предлагала, потому как готова быть другом Украине и в радости, и в горе", - подчеркнула Гридчина.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20201220/zelenskiy-1590106871.html

https://ria.ru/20201219/krym-1590009228.html

республика крым

севастополь

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия гридчина, владимир зеленский, джо байден, республика крым, севастополь, оон, сша, украина