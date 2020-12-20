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Украинская община Крыма призвала Зеленского не обольщаться насчет Байдена
Украинская община Крыма призвала Зеленского не обольщаться насчет Байдена
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала президента Украины Владимира Зеленского не обольщаться насчет помощи со стороны нового президента США. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T14:46
2020-12-20T14:46
анастасия гридчина
владимир зеленский
джо байден
республика крым
севастополь
оон
сша
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала президента Украины Владимира Зеленского не обольщаться насчет помощи со стороны нового президента США.Зеленский в интервью изданию The New York Times отметил "близкие связи" избранного президента США Джо Байдена с Киевом и его понимание особенностей украинского менталитета. По мнению президента Украины, это поможет урегулировать конфликт в Донбассе и положить конец "оккупации" территории. Зеленский также призвал США помочь в вопросе "возвращения" Крыма. По его мнению, США могли бы стать одним из ключевых игроков в создаваемой киевскими властями международной площадке "Крымская платформа", нацеленной на возврат контроля над крымским регионом."Президенту Украины не стоит обольщаться насчет дружбы и помощи Байдена. Байден - очень прагматичный политик, и делать он будет то, что выгодно ему и тем политико-экономическим силам, которых он представляет. К сожалению, если им это будет выгодно, то они развяжут вторую войну на Донбассе и могут быть провокации в адрес Крыма. Но, на мой взгляд, администрация Байдена будет аккуратна в отношениях с Россией и не пойдет на открытую агрессию. Все останется на уровне обещаний для Украины и порции очередных "печенек" для украинской верхушки", - сказала Гридчина РИА Новости.По ее словам, ситуация с вакциной от коронавируса, которую Украине не дают ее "друзья и партнеры" среди которых и США, ярко показывает отношение к украинскому народу."Напомню, что Россия вакцину неоднократно предлагала, потому как готова быть другом Украине и в радости, и в горе", - подчеркнула Гридчина.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://radiosputnik.ria.ru/20201220/zelenskiy-1590106871.html
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республика крым
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анастасия гридчина, владимир зеленский, джо байден, республика крым, севастополь, оон, сша, украина

Украинская община Крыма призвала Зеленского не обольщаться насчет Байдена

14:46 20.12.2020
 
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© REUTERS / Mike Segar
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала президента Украины Владимира Зеленского не обольщаться насчет помощи со стороны нового президента США.
Зеленский в интервью изданию The New York Times отметил "близкие связи" избранного президента США Джо Байдена с Киевом и его понимание особенностей украинского менталитета. По мнению президента Украины, это поможет урегулировать конфликт в Донбассе и положить конец "оккупации" территории. Зеленский также призвал США помочь в вопросе "возвращения" Крыма. По его мнению, США могли бы стать одним из ключевых игроков в создаваемой киевскими властями международной площадке "Крымская платформа", нацеленной на возврат контроля над крымским регионом.
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
14:16
В Крыму уверены, что Байден не поможет Зеленскому "вернуть" полуостров
"Президенту Украины не стоит обольщаться насчет дружбы и помощи Байдена. Байден - очень прагматичный политик, и делать он будет то, что выгодно ему и тем политико-экономическим силам, которых он представляет. К сожалению, если им это будет выгодно, то они развяжут вторую войну на Донбассе и могут быть провокации в адрес Крыма. Но, на мой взгляд, администрация Байдена будет аккуратна в отношениях с Россией и не пойдет на открытую агрессию. Все останется на уровне обещаний для Украины и порции очередных "печенек" для украинской верхушки", - сказала Гридчина РИА Новости.
По ее словам, ситуация с вакциной от коронавируса, которую Украине не дают ее "друзья и партнеры" среди которых и США, ярко показывает отношение к украинскому народу.
"Напомню, что Россия вакцину неоднократно предлагала, потому как готова быть другом Украине и в радости, и в горе", - подчеркнула Гридчина.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
Вчера, 10:02
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Анастасия ГридчинаВладимир ЗеленскийДжо БайденРеспублика КрымСевастопольООНСШАУкраина
 
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