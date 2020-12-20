https://ria.ru/20201220/krym-1590103897.html

В Крыму оценили слова Зеленского о помощи Байдена по вопросу полуострова

В Крыму оценили слова Зеленского о помощи Байдена по вопросу полуострова

Украинский лидер Владимир Зеленский зря надеется на избранного президента США Джо Байдена в крымском вопросе, так никто не сможет повлиять на решение крымчан... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T13:36

2020-12-20T13:36

2020-12-20T14:16

юрий гемпель

владимир зеленский

джо байден

республика крым

сша

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский зря надеется на избранного президента США Джо Байдена в крымском вопросе, так никто не сможет повлиять на решение крымчан быть в составе России, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Зеленский в интервью изданию The New York Times отметил "близкие связи" Байдена с Киевом и предположил, что они помогут урегулировать конфликт в Донбассе и положить конец "оккупации" территории. Украинский президент также призвал США помочь в вопросе "возвращения" Крыма. Крымский депутат назвал слова Зеленского "пустым сотрясанием воздуха".По его словам, в заявлении президента Украины заметно желание получить американское финансирование на антироссийские проекты. "Вопрос Крыма закрыт, и он не обсуждается. Президент ни одной страны мира не заставит крымчан изменить свой выбор жить в России. При этом самой Украине никто и никогда не поможет из западных партнеров стать развитым государством, надеяться можно только на свои силы и на братскую Россию", — добавил он.Украинские власти считают Крым, в 2014-м вошедший в состав России, своей, но временно оккупированной территорией. На референдуме 96,77 процента избирателей на полуострове и 95,6 процента жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Москва не раз заявляла, что крымчане сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201220/vaktsina-1590080224.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201127/bayden-1586694243.html

республика крым

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гемпель, владимир зеленский, джо байден, республика крым, сша, украина