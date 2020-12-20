Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201220/krym-1590103897.html
В Крыму оценили слова Зеленского о помощи Байдена по вопросу полуострова
В Крыму оценили слова Зеленского о помощи Байдена по вопросу полуострова
Украинский лидер Владимир Зеленский зря надеется на избранного президента США Джо Байдена в крымском вопросе, так никто не сможет повлиять на решение крымчан... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T13:36
2020-12-20T14:16
юрий гемпель
владимир зеленский
джо байден
республика крым
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156174/15/1561741525_0:93:3313:1956_1920x0_80_0_0_80ad82922745c9e879cb3a72b5441891.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский зря надеется на избранного президента США Джо Байдена в крымском вопросе, так никто не сможет повлиять на решение крымчан быть в составе России, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Зеленский в интервью изданию The New York Times отметил "близкие связи" Байдена с Киевом и предположил, что они помогут урегулировать конфликт в Донбассе и положить конец "оккупации" территории. Украинский президент также призвал США помочь в вопросе "возвращения" Крыма. Крымский депутат назвал слова Зеленского "пустым сотрясанием воздуха".По его словам, в заявлении президента Украины заметно желание получить американское финансирование на антироссийские проекты. "Вопрос Крыма закрыт, и он не обсуждается. Президент ни одной страны мира не заставит крымчан изменить свой выбор жить в России. При этом самой Украине никто и никогда не поможет из западных партнеров стать развитым государством, надеяться можно только на свои силы и на братскую Россию", — добавил он.Украинские власти считают Крым, в 2014-м вошедший в состав России, своей, но временно оккупированной территорией. На референдуме 96,77 процента избирателей на полуострове и 95,6 процента жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Москва не раз заявляла, что крымчане сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201220/vaktsina-1590080224.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201127/bayden-1586694243.html
республика крым
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156174/15/1561741525_291:0:3020:2047_1920x0_80_0_0_27100f59a27c7b1d4d1d30576dc3eddc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий гемпель, владимир зеленский, джо байден, республика крым, сша, украина

В Крыму оценили слова Зеленского о помощи Байдена по вопросу полуострова

13:36 20.12.2020 (обновлено: 14:16 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАндреевский флаг в Севастополе
Андреевский флаг в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский зря надеется на избранного президента США Джо Байдена в крымском вопросе, так никто не сможет повлиять на решение крымчан быть в составе России, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Зеленский в интервью изданию The New York Times отметил "близкие связи" Байдена с Киевом и предположил, что они помогут урегулировать конфликт в Донбассе и положить конец "оккупации" территории. Украинский президент также призвал США помочь в вопросе "возвращения" Крыма.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
02:19Распространение нового коронавируса
Зеленский признал невозможность объяснить отказ от российской вакцины
Крымский депутат назвал слова Зеленского "пустым сотрясанием воздуха".
"Как Зеленский, так и Байден могут лично приехать в Крым и спросить крымчан, в какой стране они хотят жить. Ответ не заставит себя долго ждать. Для крымчан нет другого государства и родины, чем Россия", — сказал Гемпель.
По его словам, в заявлении президента Украины заметно желание получить американское финансирование на антироссийские проекты.
"Вопрос Крыма закрыт, и он не обсуждается. Президент ни одной страны мира не заставит крымчан изменить свой выбор жить в России. При этом самой Украине никто и никогда не поможет из западных партнеров стать развитым государством, надеяться можно только на свои силы и на братскую Россию", — добавил он.
Украинские власти считают Крым, в 2014-м вошедший в состав России, своей, но временно оккупированной территорией. На референдуме 96,77 процента избирателей на полуострове и 95,6 процента жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Москва не раз заявляла, что крымчане сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Судостроительный завод Залив в Керчи - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 20:36Акценты
Старые-новые "хотелки" Украины: Киев зарится на Крым и приплетает Байдена
 
Юрий ГемпельВладимир ЗеленскийДжо БайденРеспублика КрымСШАУкраина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:24Харламов высмеял Шнурова за вопрос Путину
16:15В Белоруссии задержали администратора Telegram-канала c данными силовиков
16:04Режиссер Кремлевской елки рассказал о подготовке к празднику в этом году
15:51Американские военные въехали из Ирака в Сирию, сообщили СМИ
15:50В Лондоне в ходе акции "ковид-диссидентов" задержали 29 человек
15:37Правозащитники заявили о 18 задержанных на протестах в Белоруссии
15:37Ученые объяснили, почему маски не останавливают распространение COVID-19
15:13Названы четыре способа борьбы с "эмоциональным" перееданием
15:03Путин оценил ситуацию с преступлениями террористической направленности
15:00Названа причина бессилия США перед "Северным потоком — 2"
14:56Онищенко назвал "реальное средство профилактики" коронавируса
14:55Путин назвал главные задачи спецслужб
14:46Украинская община Крыма призвала Зеленского не обольщаться насчет Байдена
14:45Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником
14:43В США за сутки выявили более 196 тысяч заболевших COVID-19
14:43Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих у границ конфликтов
14:42Путин призвал не допускать искажения роли спецслужб в разгроме нацизма
14:41Путин отметил роль разведчиков в защите национальных интересов
14:39Зеленский прокомментировал слова Санду об Украине
14:35Путин возложил цветы к монументу сотрудникам внешней разведки
Лента новостейМолния