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Клип Егора Крида "Ты не смогла простить" набрал два миллиона просмотров
Клип Егора Крида "Ты не смогла простить" набрал два миллиона просмотров
Чуть больше чем за сутки новогодний клип на трек "Ты не смогла простить" российского музыканта Егора Крида на YouTube набрал более двух миллионов просмотров... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T00:29
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Чуть больше чем за сутки новогодний клип на трек "Ты не смогла простить" российского музыканта Егора Крида на YouTube набрал более двух миллионов просмотров. Видео создал режиссер Александр Романов. Действие происходит то ли перед Новым годом, то ли в новогоднюю ночь. Компания друзей во главе с Кридом собирается в просторном коттедже. Вместе они веселятся, музыкант не подозревает, что за ним следит его бывшая подруга. Она намерена отомстить певцу за разбитое сердце.Параллельно Егор Крид обращается к ней со словами: "Не жди звонка, малыш. Не наберу даже пьяный в ноль!"В клипе также снялись тиктокеры из команды Dream team house Артур Бабич, Мария Горячева (Маша Все Круто), Настя Рыжик, Оля Шелби, а также видеоблогер Герман Черных, Эд Бризи и другие.В комментариях зрители отметили, что видео получилось "веселым" и "интересным".
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60
музыка, новости культуры, youtube, егор крид

Клип Егора Крида "Ты не смогла простить" набрал два миллиона просмотров

00:29 20.12.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Чуть больше чем за сутки новогодний клип на трек "Ты не смогла простить" российского музыканта Егора Крида на YouTube набрал более двух миллионов просмотров. Видео создал режиссер Александр Романов.
"Ты не смогла простить" — предновогодний мини-фильм о неразделенной любви, который точно поднимет вам настроение!" — говорится в описании ролика.
Действие происходит то ли перед Новым годом, то ли в новогоднюю ночь. Компания друзей во главе с Кридом собирается в просторном коттедже. Вместе они веселятся, музыкант не подозревает, что за ним следит его бывшая подруга. Она намерена отомстить певцу за разбитое сердце.
Параллельно Егор Крид обращается к ней со словами: "Не жди звонка, малыш. Не наберу даже пьяный в ноль!"
В клипе также снялись тиктокеры из команды Dream team house Артур Бабич, Мария Горячева (Маша Все Круто), Настя Рыжик, Оля Шелби, а также видеоблогер Герман Черных, Эд Бризи и другие.
В комментариях зрители отметили, что видео получилось "веселым" и "интересным".
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