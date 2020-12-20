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Наука
https://ria.ru/20201220/kosmos-1590100251.html
Отработанные ступени "Союза" после пуска с Восточного вернут на космодром
Отработанные ступени "Союза" после пуска с Восточного вернут на космодром
Специалисты управления районов падения Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос") обнаружили отработанные... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T12:34
2020-12-20T15:59
наука
республика саха (якутия)
oneweb
восточный (космодром)
цэнки
космос - риа наука
ми-8
роскосмос
зейский район
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 дек — РИА Новости. Специалисты управления районов падения Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос") обнаружили отработанные ступени ракеты "Союз-2.1б" после пуска с космодрома Восточный 18 декабря, сообщает "Роскосмос"."Специалисты в рамках пусковой кампании "Союз-2.1б/OneWeb" обнаружили в Зейском районе в районе падения два отработанных блока первой ступени ракеты-носителя. Все фрагменты обнаружены в пределах границы выделенного района падения. В районе падения второй ступени в Кобяйском улусе Республики Саха также обнаружена упавшая вторая ступень носителя", — говорится в сообщении "Роскосмоса".Поиски во всех районах велись на вертолетах Ми-8. В местах, где обнаружены фрагменты, и мониторинговых точках выполняется отбор проб снега, также проведены замеры гамма-излучения."По результатам экспресс-тестов аномальных отклонений не зафиксировано. По завершении поисковых работ все обнаруженные фрагменты будут выведены из районов падения и доставлены на космодром Восточный. В связи с удаленностью районов падения и большим объемом работ транспортировка фрагментов на космодром будет осуществляться уже в 2021 году", — уточняет "Роскосмос".
https://ria.ru/20201218/vostochnyy-1589916801.html
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республика саха (якутия), oneweb, восточный (космодром), цэнки, космос - риа наука, ми-8, роскосмос, зейский район

Отработанные ступени "Союза" после пуска с Восточного вернут на космодром

12:34 20.12.2020 (обновлено: 15:59 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb на космодроме Восточный
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с британскими спутниками связи OneWeb на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 дек — РИА Новости. Специалисты управления районов падения Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос") обнаружили отработанные ступени ракеты "Союз-2.1б" после пуска с космодрома Восточный 18 декабря, сообщает "Роскосмос".
"Специалисты в рамках пусковой кампании "Союз-2.1б/OneWeb" обнаружили в Зейском районе в районе падения два отработанных блока первой ступени ракеты-носителя. Все фрагменты обнаружены в пределах границы выделенного района падения. В районе падения второй ступени в Кобяйском улусе Республики Саха также обнаружена упавшая вторая ступень носителя", — говорится в сообщении "Роскосмоса".
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и новой партией из 36 спутников связи OneWeb с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 15:33
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Поиски во всех районах велись на вертолетах Ми-8. В местах, где обнаружены фрагменты, и мониторинговых точках выполняется отбор проб снега, также проведены замеры гамма-излучения.
"По результатам экспресс-тестов аномальных отклонений не зафиксировано. По завершении поисковых работ все обнаруженные фрагменты будут выведены из районов падения и доставлены на космодром Восточный. В связи с удаленностью районов падения и большим объемом работ транспортировка фрагментов на космодром будет осуществляться уже в 2021 году", — уточняет "Роскосмос".
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НаукаРеспублика Саха (Якутия)OneWebВосточный (космодром)ЦЭНКИКосмос - РИА НаукаМи-8РоскосмосЗейский район
 
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