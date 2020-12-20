https://ria.ru/20201220/kosmos-1590100251.html

Отработанные ступени "Союза" после пуска с Восточного вернут на космодром

Отработанные ступени "Союза" после пуска с Восточного вернут на космодром

Специалисты управления районов падения Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос") обнаружили отработанные... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T12:34

2020-12-20T12:34

2020-12-20T15:59

наука

республика саха (якутия)

oneweb

восточный (космодром)

цэнки

космос - риа наука

ми-8

роскосмос

зейский район

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 дек — РИА Новости. Специалисты управления районов падения Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос") обнаружили отработанные ступени ракеты "Союз-2.1б" после пуска с космодрома Восточный 18 декабря, сообщает "Роскосмос"."Специалисты в рамках пусковой кампании "Союз-2.1б/OneWeb" обнаружили в Зейском районе в районе падения два отработанных блока первой ступени ракеты-носителя. Все фрагменты обнаружены в пределах границы выделенного района падения. В районе падения второй ступени в Кобяйском улусе Республики Саха также обнаружена упавшая вторая ступень носителя", — говорится в сообщении "Роскосмоса".Поиски во всех районах велись на вертолетах Ми-8. В местах, где обнаружены фрагменты, и мониторинговых точках выполняется отбор проб снега, также проведены замеры гамма-излучения."По результатам экспресс-тестов аномальных отклонений не зафиксировано. По завершении поисковых работ все обнаруженные фрагменты будут выведены из районов падения и доставлены на космодром Восточный. В связи с удаленностью районов падения и большим объемом работ транспортировка фрагментов на космодром будет осуществляться уже в 2021 году", — уточняет "Роскосмос".

https://ria.ru/20201218/vostochnyy-1589916801.html

https://ria.ru/20201218/rogozin-1589836177.html

республика саха (якутия)

зейский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), oneweb, восточный (космодром), цэнки, космос - риа наука, ми-8, роскосмос, зейский район