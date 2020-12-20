https://ria.ru/20201220/kosmos-1590088144.html

Разработчик "Федора" отверг версию о причастности робота к трещине на МКС

Разработчик "Федора" отверг версию о причастности робота к трещине на МКС

Перемещение робота "Фёдора" по Международной космической станции не могло привести к повреждениям в отсеке, поскольку все взаимодействие космонавтов с роботом... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T09:36

2020-12-20T09:36

2020-12-20T11:31

наука

евгений дудоров

земля

нпо "андроидная техника"

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Перемещение робота "Фёдора" по Международной космической станции не могло привести к повреждениям в отсеке, поскольку все взаимодействие космонавтов с роботом заранее отработали на Земле, сообщил РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик "Фёдора"), кандидат технических наук Евгений Дудоров.Ранее член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов в беседе с РИА Новости предположил, что трещина, вызвавшая утечку воздуха в российском модуле "Звезда" на МКС, могла появиться при выгрузке и загрузке космонавтами антропоморфного робота "Фёдора" в 2019 году. Дудоров назвал эту гипотезу абсурдной."Вариант, что робот не "пролазил", он исключен полностью", — отметил Дудоров.По его словам, перед тем, как провести эксперимент на МКС, все его этапы отрабатывались на Земле десятки раз. Для того, чтобы провести эксперимент на МКС, космонавтам необходимо было переместить робота через два переходных люка, один имеет диаметр 600 миллиметров, второй — 800 миллиметров.Робот "Фёдор" отправился в космос 22 августа 2019 года на космическом корабле "Союз МС-14". На борту МКС он был испытан в автономном режиме и под управлением космонавтов. 7 сентября "Фёдор" вернулся на Землю.Первые данные об утечке на МКС появились в сентябре прошлого года.

https://ria.ru/20201219/kosmos-1590043287.html

https://ria.ru/20201219/utechka-1590014658.html

земля

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евгений дудоров, земля, нпо "андроидная техника", международная космическая станция (мкс), космос - риа наука