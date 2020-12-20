https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590144821.html

В Британии заявили, что ситуация с COVID-19 вышла из-под контроля

В Британии заявили, что ситуация с COVID-19 вышла из-под контроля

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что ситуация с новым вариантом коронавируса "вышла из-под контроля" властей. Его слова приводит Sky... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-20T23:42

2020-12-20T23:42

2020-12-21T02:04

новый штамм коронавируса в британии

распространение нового коронавируса

великобритания

лондон

в мире

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что ситуация с новым вариантом коронавируса "вышла из-под контроля" властей. Его слова приводит Sky News.Министр добавил, что, хотя все с нетерпением ждут Рождества, новый заразный вариант COVID-19 распространяется слишком стремительно, поэтому правительству пришлось действовать решительно.Хэнкок предположил, что усиленные меры могут длиться в течение нескольких месяцев, до тех пор, пока не будет внедрена вакцина.Министр назвал "совершенно безответственным поведением" столпотворение людей на вокзалах, которое произошло из-за того, что жители Лондона пытались уехать из города до вступления в силу нового локдауна.Жесткие меры по борьбе с коронавирусом, по которым депутаты проголосуют в январе, затронут жителей британской столицы, большей части юго-востока и некоторых частей восточной Англии, говорится в статье.Ранее глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок сообщил о новом варианте COVID-19. По словам специалистов, этот штамм может быть на 70% заразнее обычного. При этом пока нет оснований считать, что данная мутация SARS-CoV-2 более смертоносна.Из-за быстрого роста заражений новым типом коронавируса в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели самый высокий уровень ограничений. Общее количество инфицированных COVID-19 в Великобритании превысило два миллиона человек, а число жертв составило почти 68 тысяч.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590125386.html

https://ria.ru/20201220/maski-1590113410.html

великобритания

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, великобритания, лондон, в мире