В Британии заявили, что ситуация с COVID-19 вышла из-под контроля
23:42 20.12.2020 (обновлено: 02:04 21.12.2020)
© AP Photo / Alberto PezzaliМужчина в защитной маске на одной из улиц Лондона, Великобритания
© AP Photo / Alberto Pezzali
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что ситуация с новым вариантом коронавируса "вышла из-под контроля" властей. Его слова приводит Sky News.
"Новый штамм COVID-19 вышел из-под контроля, и люди должны вести себя так, как будто у них уже есть вирус, особенно в районах Англии с самым высоким уровнем ограничений", — сказал чиновник.
Министр добавил, что, хотя все с нетерпением ждут Рождества, новый заразный вариант COVID-19 распространяется слишком стремительно, поэтому правительству пришлось действовать решительно.
Хэнкок предположил, что усиленные меры могут длиться в течение нескольких месяцев, до тех пор, пока не будет внедрена вакцина.
"Данный штамм коронавируса — огромная проблема. <…> Это смертельная инфекция, которую нам нужно было держать под контролем, однако новая мутация COVID-19 усложнила задачу", — отметил он.
Министр назвал "совершенно безответственным поведением" столпотворение людей на вокзалах, которое произошло из-за того, что жители Лондона пытались уехать из города до вступления в силу нового локдауна.
Жесткие меры по борьбе с коронавирусом, по которым депутаты проголосуют в январе, затронут жителей британской столицы, большей части юго-востока и некоторых частей восточной Англии, говорится в статье.
Ранее глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок сообщил о новом варианте COVID-19. По словам специалистов, этот штамм может быть на 70% заразнее обычного. При этом пока нет оснований считать, что данная мутация SARS-CoV-2 более смертоносна.
Из-за быстрого роста заражений новым типом коронавируса в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели самый высокий уровень ограничений.
Общее количество инфицированных COVID-19 в Великобритании превысило два миллиона человек, а число жертв составило почти 68 тысяч.
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