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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590144821.html
В Британии заявили, что ситуация с COVID-19 вышла из-под контроля
В Британии заявили, что ситуация с COVID-19 вышла из-под контроля
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что ситуация с новым вариантом коронавируса "вышла из-под контроля" властей. Его слова приводит Sky... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-20T23:42
2020-12-21T02:04
новый штамм коронавируса в британии
распространение нового коронавируса
великобритания
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что ситуация с новым вариантом коронавируса "вышла из-под контроля" властей. Его слова приводит Sky News.Министр добавил, что, хотя все с нетерпением ждут Рождества, новый заразный вариант COVID-19 распространяется слишком стремительно, поэтому правительству пришлось действовать решительно.Хэнкок предположил, что усиленные меры могут длиться в течение нескольких месяцев, до тех пор, пока не будет внедрена вакцина.Министр назвал "совершенно безответственным поведением" столпотворение людей на вокзалах, которое произошло из-за того, что жители Лондона пытались уехать из города до вступления в силу нового локдауна.Жесткие меры по борьбе с коронавирусом, по которым депутаты проголосуют в январе, затронут жителей британской столицы, большей части юго-востока и некоторых частей восточной Англии, говорится в статье.Ранее глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок сообщил о новом варианте COVID-19. По словам специалистов, этот штамм может быть на 70% заразнее обычного. При этом пока нет оснований считать, что данная мутация SARS-CoV-2 более смертоносна.Из-за быстрого роста заражений новым типом коронавируса в&nbsp;Лондоне&nbsp;и на юго-востоке&nbsp;Англии&nbsp;ввели самый высокий уровень ограничений.&nbsp;Общее количество инфицированных COVID-19 в Великобритании превысило два миллиона человек, а число жертв составило почти 68 тысяч.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, великобритания, лондон, в мире

В Британии заявили, что ситуация с COVID-19 вышла из-под контроля

23:42 20.12.2020 (обновлено: 02:04 21.12.2020)
 
© AP Photo / Alberto PezzaliМужчина в защитной маске на одной из улиц Лондона, Великобритания
Мужчина в защитной маске на одной из улиц Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© AP Photo / Alberto Pezzali
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что ситуация с новым вариантом коронавируса "вышла из-под контроля" властей. Его слова приводит Sky News.
"Новый штамм COVID-19 вышел из-под контроля, и люди должны вести себя так, как будто у них уже есть вирус, особенно в районах Англии с самым высоким уровнем ограничений", — сказал чиновник.
Министр добавил, что, хотя все с нетерпением ждут Рождества, новый заразный вариант COVID-19 распространяется слишком стремительно, поэтому правительству пришлось действовать решительно.
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Хэнкок предположил, что усиленные меры могут длиться в течение нескольких месяцев, до тех пор, пока не будет внедрена вакцина.

"Данный штамм коронавируса — огромная проблема. <…> Это смертельная инфекция, которую нам нужно было держать под контролем, однако новая мутация COVID-19 усложнила задачу", — отметил он.

Министр назвал "совершенно безответственным поведением" столпотворение людей на вокзалах, которое произошло из-за того, что жители Лондона пытались уехать из города до вступления в силу нового локдауна.
Жесткие меры по борьбе с коронавирусом, по которым депутаты проголосуют в январе, затронут жителей британской столицы, большей части юго-востока и некоторых частей восточной Англии, говорится в статье.
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Ранее глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок сообщил о новом варианте COVID-19. По словам специалистов, этот штамм может быть на 70% заразнее обычного. При этом пока нет оснований считать, что данная мутация SARS-CoV-2 более смертоносна.
Из-за быстрого роста заражений новым типом коронавируса в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели самый высокий уровень ограничений. 
Общее количество инфицированных COVID-19 в Великобритании превысило два миллиона человек, а число жертв составило почти 68 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииВеликобританияЛондонВ мире
 
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