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В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом
Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T23:03
2020-12-20T23:03
2020-12-20T23:04
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Сутками ранее сообщалось о 77 умерших. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 10 469.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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