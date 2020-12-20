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В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом
Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T23:03
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Сутками ранее сообщалось о 77 умерших. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 10 469.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

23:03 20.12.2020 (обновлено: 23:04 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел БедняковМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба.
"В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Сутками ранее сообщалось о 77 умерших. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 10 469.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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