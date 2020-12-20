https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590143992.html

В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T23:03

2020-12-20T23:03

2020-12-20T23:04

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Сутками ранее сообщалось о 77 умерших. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 10 469.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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