https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590142123.html

В Италии обнаружили "британский" вариант коронавируса

В Италии обнаружили "британский" вариант коронавируса

Новая мутировавшая разновидность коронавируса обнаружена в Италии у прибывшего из Великобритании, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-20T22:08

2020-12-20T22:08

2020-12-21T02:04

новый штамм коронавируса в британии

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

италия

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РИМ, 20 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Новая мутировавшая разновидность коронавируса обнаружена в Италии у прибывшего из Великобритании, сообщает министерство здравоохранения страны.Геном вируса SARS-CoV-2, встречавшийся в последние недели в Великобритании, выделен специалистами военного госпиталя Челио в Риме"Пациент и его партнер, которые вернулись из Великобритании несколько дней назад рейсом, приземлившимся в римском аэропорту "Фьюмичино", находятся в изоляции и вместе с другими членами семьи и близким кругом контактов соблюдали все процедуры, установленные министерством здравоохранения", - говорится в сообщении минздрава.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

италия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, италия