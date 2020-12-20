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Распространение нового коронавируса
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В Италии обнаружили "британский" вариант коронавируса
В Италии обнаружили "британский" вариант коронавируса
Новая мутировавшая разновидность коронавируса обнаружена в Италии у прибывшего из Великобритании, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-20T22:08
2020-12-21T02:04
новый штамм коронавируса в британии
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
италия
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РИМ, 20 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Новая мутировавшая разновидность коронавируса обнаружена в Италии у прибывшего из Великобритании, сообщает министерство здравоохранения страны.Геном вируса SARS-CoV-2, встречавшийся в последние недели в Великобритании, выделен специалистами военного госпиталя Челио в Риме"Пациент и его партнер, которые вернулись из Великобритании несколько дней назад рейсом, приземлившимся в римском аэропорту "Фьюмичино", находятся в изоляции и вместе с другими членами семьи и близким кругом контактов соблюдали все процедуры, установленные министерством здравоохранения", - говорится в сообщении минздрава.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, италия

В Италии обнаружили "британский" вариант коронавируса

22:08 20.12.2020 (обновлено: 02:04 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкПункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре
Пункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Алессандро Рота
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РИМ, 20 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Новая мутировавшая разновидность коронавируса обнаружена в Италии у прибывшего из Великобритании, сообщает министерство здравоохранения страны.
Геном вируса SARS-CoV-2, встречавшийся в последние недели в Великобритании, выделен специалистами военного госпиталя Челио в Риме
"Пациент и его партнер, которые вернулись из Великобритании несколько дней назад рейсом, приземлившимся в римском аэропорту "Фьюмичино", находятся в изоляции и вместе с другими членами семьи и близким кругом контактов соблюдали все процедуры, установленные министерством здравоохранения", - говорится в сообщении минздрава.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19ВеликобританияИталия
 
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