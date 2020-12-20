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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590094518.html
В России за сутки умерли 511 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 511 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждены 511 случаев смерти пациентов с COVID-19, за все время — 50 858, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T11:14
2020-12-20T11:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
воронежская область
санкт-петербург
общество
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Москва, 20 дек — Риа Новости. За сутки в РФ подтверждены 511 случаев смерти пациентов с COVID-19, за все время — 50 858, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 511 летальных случаев... За весь период по России умерло 50 858 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве — 77, в Санкт-Петербурге — 73, в Воронежской области — 22.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, воронежская область, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 511 пациентов с коронавирусом

11:14 20.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские сотрудники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Москва, 20 дек — Риа Новости. За сутки в РФ подтверждены 511 случаев смерти пациентов с COVID-19, за все время — 50 858, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 511 летальных случаев... За весь период по России умерло 50 858 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве — 77, в Санкт-Петербурге — 73, в Воронежской области — 22.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: актуальные ограничения
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваВоронежская областьСанкт-ПетербургОбщество
 
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