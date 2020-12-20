https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590094372.html

В Москве выявили 7263 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 7263 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано COVID-19 в Москве - 7263, Санкт-Петербурге - 3759, Подмосковье - 1539, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T11:13

2020-12-20T11:13

2020-12-20T11:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано COVID-19 в Москве - 7263, Санкт-Петербурге - 3759, Подмосковье - 1539, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 7263, 2. Санкт-Петербург - 3759, 3. Московская область - 1539", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 29, Ненецком автономном округе - 6, Чукотском автономном округе - 5.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201220/voz-1590085162.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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