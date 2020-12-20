https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590094372.html
В Москве выявили 7263 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 7263 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев зарегистрировано COVID-19 в Москве - 7263, Санкт-Петербурге - 3759, Подмосковье - 1539, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T11:13
2020-12-20T11:13
2020-12-20T11:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584478291_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_e4c16f0a794ef248fa3963d2af17e648.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано COVID-19 в Москве - 7263, Санкт-Петербурге - 3759, Подмосковье - 1539, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 7263, 2. Санкт-Петербург - 3759, 3. Московская область - 1539", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 29, Ненецком автономном округе - 6, Чукотском автономном округе - 5.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201220/voz-1590085162.html
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584478291_473:0:3204:2048_1920x0_80_0_0_7dc45164d583b29d27e34319380d04d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург