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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590094372.html
В Москве выявили 7263 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 7263 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев зарегистрировано COVID-19 в Москве - 7263, Санкт-Петербурге - 3759, Подмосковье - 1539, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T11:13
2020-12-20T11:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано COVID-19 в Москве - 7263, Санкт-Петербурге - 3759, Подмосковье - 1539, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 7263, 2. Санкт-Петербург - 3759, 3. Московская область - 1539", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 29, Ненецком автономном округе - 6, Чукотском автономном округе - 5.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В Москве выявили 7263 новых случая заражения коронавирусом

11:13 20.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано COVID-19 в Москве - 7263, Санкт-Петербурге - 3759, Подмосковье - 1539, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 7263, 2. Санкт-Петербург - 3759, 3. Московская область - 1539", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 29, Ненецком автономном округе - 6, Чукотском автономном округе - 5.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
 
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