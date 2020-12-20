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Распространение нового коронавируса
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США выявили за сутки более 400 тысяч больных COVID-19
США выявили за сутки более 400 тысяч больных COVID-19
США зафиксировали свыше 400 тысяч случаев COVID-19 за сутки, что почти на 150 тысяч больше предыдущего максимума, следует из субботних данных Центра по контролю РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T02:48
2020-12-20T07:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. США зафиксировали свыше 400 тысяч случаев COVID-19 за сутки, что почти на 150 тысяч больше предыдущего максимума, следует из субботних данных Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).Власти штатов уведомили CDC, что за пятницу зарегистрировали 403 359 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее сообщалось о 230 953 случаях.При этом подсчет еще не окончен.Предыдущий рекорд, согласно CDC, был зафиксирован 11 декабря - тогда говорилось о 244 011 заболевших.Резкий рост случаев CDC объясняет тем, что в статистику теперь включаются не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас (13 253), но и "вероятные" (171 505). Таким образом в общей сложности в штате было зарегистрировано 184 758 новых случаев.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 17,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 313 тысяч человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сша, в мире

США выявили за сутки более 400 тысяч больных COVID-19

02:48 20.12.2020 (обновлено: 07:34 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке
Медицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. США зафиксировали свыше 400 тысяч случаев COVID-19 за сутки, что почти на 150 тысяч больше предыдущего максимума, следует из субботних данных Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Власти штатов уведомили CDC, что за пятницу зарегистрировали 403 359 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее сообщалось о 230 953 случаях.
При этом подсчет еще не окончен.
Предыдущий рекорд, согласно CDC, был зафиксирован 11 декабря - тогда говорилось о 244 011 заболевших.
Резкий рост случаев CDC объясняет тем, что в статистику теперь включаются не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас (13 253), но и "вероятные" (171 505). Таким образом в общей сложности в штате было зарегистрировано 184 758 новых случаев.
"Без новых сообщений из Техаса ежедневное количество новых случаев заболевания в США составило бы 231 854", - отмечает CDC.
По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 17,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 313 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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