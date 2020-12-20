https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590080788.html

США выявили за сутки более 400 тысяч больных COVID-19

США выявили за сутки более 400 тысяч больных COVID-19

США зафиксировали свыше 400 тысяч случаев COVID-19 за сутки, что почти на 150 тысяч больше предыдущего максимума, следует из субботних данных Центра по контролю РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T02:48

2020-12-20T02:48

2020-12-20T07:34

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. США зафиксировали свыше 400 тысяч случаев COVID-19 за сутки, что почти на 150 тысяч больше предыдущего максимума, следует из субботних данных Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).Власти штатов уведомили CDC, что за пятницу зарегистрировали 403 359 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее сообщалось о 230 953 случаях.При этом подсчет еще не окончен.Предыдущий рекорд, согласно CDC, был зафиксирован 11 декабря - тогда говорилось о 244 011 заболевших.Резкий рост случаев CDC объясняет тем, что в статистику теперь включаются не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас (13 253), но и "вероятные" (171 505). Таким образом в общей сложности в штате было зарегистрировано 184 758 новых случаев.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 17,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 313 тысяч человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире