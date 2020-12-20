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Мясников развеял мифы о кофе
Мясников развеял мифы о кофе
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" опроверг распространенные мифы о кофе и рассказал о пользе напитка. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T19:22
2020-12-20T20:50
александр мясников (врач)
здоровье
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" опроверг распространенные мифы о кофе и рассказал о пользе напитка.По его словам, исследования показали, что кофе — целебный и полезный напиток, предотвращающий рак печени и уменьшающий количество инфарктов у сердечников. Кроме того, кофе не влияет на кровяное давление, если это привычный для человека напиток, а также не провоцирует мерцательную аритмию, отметил Мясников.Врач пояснил, что при аритмии происходит нарушение ритмичности и частоты сокращений сердца. Когда мышца сокращается неравномерно, возникает фибрилляция предсердия, кровь застаивается и прокачивается не до конца, из-за чего образуются тромбы. Он уточнил, что кофе не предотвратит тромбоза и нарушения мозгового кровообращения, поэтому надо принимать кроверазжижающие препараты."Но кофе, тем более если вы его любите, пейте на здоровье, против аритмии это только хорошо", — посоветовал специалист.
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александр мясников (врач), здоровье

Мясников развеял мифы о кофе

19:22 20.12.2020 (обновлено: 20:50 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" опроверг распространенные мифы о кофе и рассказал о пользе напитка.

"На самом деле это все инсинуации, что он вреден, что вызывает гипертонию, вызывает аритмию, вредит сердцу", — заявил врач.

По его словам, исследования показали, что кофе — целебный и полезный напиток, предотвращающий рак печени и уменьшающий количество инфарктов у сердечников. Кроме того, кофе не влияет на кровяное давление, если это привычный для человека напиток, а также не провоцирует мерцательную аритмию, отметил Мясников.
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Врач пояснил, что при аритмии происходит нарушение ритмичности и частоты сокращений сердца. Когда мышца сокращается неравномерно, возникает фибрилляция предсердия, кровь застаивается и прокачивается не до конца, из-за чего образуются тромбы. Он уточнил, что кофе не предотвратит тромбоза и нарушения мозгового кровообращения, поэтому надо принимать кроверазжижающие препараты.
"Но кофе, тем более если вы его любите, пейте на здоровье, против аритмии это только хорошо", — посоветовал специалист.
 
Александр Мясников (врач)Здоровье
 
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