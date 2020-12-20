https://ria.ru/20201220/kofe-1590131420.html
Мясников развеял мифы о кофе
Мясников развеял мифы о кофе
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" опроверг распространенные мифы о кофе и рассказал о пользе напитка. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T19:22
2020-12-20T19:22
2020-12-20T20:50
александр мясников (врач)
здоровье
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" опроверг распространенные мифы о кофе и рассказал о пользе напитка.По его словам, исследования показали, что кофе — целебный и полезный напиток, предотвращающий рак печени и уменьшающий количество инфарктов у сердечников. Кроме того, кофе не влияет на кровяное давление, если это привычный для человека напиток, а также не провоцирует мерцательную аритмию, отметил Мясников.Врач пояснил, что при аритмии происходит нарушение ритмичности и частоты сокращений сердца. Когда мышца сокращается неравномерно, возникает фибрилляция предсердия, кровь застаивается и прокачивается не до конца, из-за чего образуются тромбы. Он уточнил, что кофе не предотвратит тромбоза и нарушения мозгового кровообращения, поэтому надо принимать кроверазжижающие препараты."Но кофе, тем более если вы его любите, пейте на здоровье, против аритмии это только хорошо", — посоветовал специалист.
https://ria.ru/20201215/izmena-1589349283.html
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александр мясников (врач), здоровье
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1"
опроверг распространенные мифы о кофе и рассказал о пользе напитка.
"На самом деле это все инсинуации, что он вреден, что вызывает гипертонию, вызывает аритмию, вредит сердцу", — заявил врач.
По его словам, исследования показали, что кофе — целебный и полезный напиток, предотвращающий рак печени и уменьшающий количество инфарктов у сердечников. Кроме того, кофе не влияет на кровяное давление, если это привычный для человека напиток, а также не провоцирует мерцательную аритмию, отметил Мясников.
Врач пояснил, что при аритмии происходит нарушение ритмичности и частоты сокращений сердца. Когда мышца сокращается неравномерно, возникает фибрилляция предсердия, кровь застаивается и прокачивается не до конца, из-за чего образуются тромбы. Он уточнил, что кофе не предотвратит тромбоза и нарушения мозгового кровообращения, поэтому надо принимать кроверазжижающие препараты.
"Но кофе, тем более если вы его любите, пейте на здоровье, против аритмии это только хорошо", — посоветовал специалист.