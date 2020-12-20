https://ria.ru/20201220/kiberataka-1590078957.html

AP: Белый дом отменил публикацию заявления с обвинением РФ в кибератаке

AP: Белый дом отменил публикацию заявления с обвинением РФ в кибератаке

Сотрудники Белого дома были готовы опубликовать в пятницу заявление с официальным обвинением в адрес России о якобы ее причастности к масштабным кибератакам на... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T01:47

2020-12-20T01:47

2020-12-20T05:29

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сша

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сотрудники Белого дома были готовы опубликовать в пятницу заявление с официальным обвинением в адрес России о якобы ее причастности к масштабным кибератакам на ряд ведомств США, однако в последней момент получили указание не выпускать его, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией.Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США. Однако позднее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждают ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ.Как сообщает агентство, остается не ясно, получил ли Помпео сообщение до того, как выступил с обвинениями в адрес России в интервью. Сейчас, по сообщению агентства, официальные лица США пытаются привести к единой линии официальную версию о якобы причастности России.Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь ни при чем.

https://ria.ru/20201220/kiberataka-1590077283.html

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россия, сша, в мире