Сенатор Ромни заявил о способности России "изуродовать" экономику США
17:34 20.12.2020 (обновлено: 18:25 20.12.2020)
© AP Photo / Rick Bowmer, FileАмериканский политик Митт Ромни. 2016 год
© AP Photo / Rick Bowmer, File
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что "русские хакеры" могут нанести большой вред экономике США.
"Они могут изуродовать экономику США", - сказал Ромни в интервью NBC. По его словам, Россия, в частности, может сделать своей целью электрическую сеть в США, водопровод и прочие объекты инфраструктуры. По его словам, хакеры наносят "исключительно большой ущерб".
Ромни также выразил разочарование тем, что президент Дональд Трамп приписал недавние кибератаки на американские государственные учреждения Китаю, а не России. По его словам, у Трампа есть "слепое пятно" в том, что касается России. Трамп это отвергает и заявляет, что он ведет наиболее жесткую политику в отношении России из всех президентов США.
Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь не при чем.
19 декабря, 19:45Трамп заявил о возможной причастности Китая к кибератаке на США