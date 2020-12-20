https://ria.ru/20201220/khakery-1590122898.html

Сенатор Ромни заявил о способности России "изуродовать" экономику США

Сенатор Ромни заявил о способности России "изуродовать" экономику США

Сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что "русские хакеры" могут нанести большой вред экономике США. РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T17:34

2020-12-20T17:34

2020-12-20T18:25

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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что "русские хакеры" могут нанести большой вред экономике США."Они могут изуродовать экономику США", - сказал Ромни в интервью NBC. По его словам, Россия, в частности, может сделать своей целью электрическую сеть в США, водопровод и прочие объекты инфраструктуры. По его словам, хакеры наносят "исключительно большой ущерб".Ромни также выразил разочарование тем, что президент Дональд Трамп приписал недавние кибератаки на американские государственные учреждения Китаю, а не России. По его словам, у Трампа есть "слепое пятно" в том, что касается России. Трамп это отвергает и заявляет, что он ведет наиболее жесткую политику в отношении России из всех президентов США.Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь не при чем.

https://ria.ru/20201219/kiberataka-1590064000.html

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дональд трамп, дмитрий песков, китай, митт ромни, сша, в мире