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https://ria.ru/20201220/jackson-1589966109.html
Сэмюэл Л. Джексон сыграет всеми забытого старика
Сэмюэл Л. Джексон сыграет всеми забытого старика
Сэмюэл Л. Джексон сыграет в мини-сериале Apple TV "Последние дни Птолемея Грея", сообщает Variety. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T03:16
2020-12-20T03:16
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Сэмюэл Л. Джексон сыграет в мини-сериале Apple TV "Последние дни Птолемея Грея", сообщает Variety.В основе шестисерийного проекта одноименный роман Уолтера Мосли. Автор сам напишет сценарий картины. Сэмюэл Л. Джексон (71 год) сыграет 91-летнего старика Птолемея Грея. Его оставила семья и друзья, а сам он все глубже погружается в деменцию. Неожиданно он получает шанс на некоторое время восстановить память. Он решает использовать минуты ясности ума, чтобы расследовать смерть племянника и разобраться со своим прошлым. Исполнительными продюсерами проекта выступят и Сэмюэл Л. Джексон, и Уолтер Мосли.Дата премьеры картины пока не сообщается.
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кино и сериалы, новости культуры

Сэмюэл Л. Джексон сыграет всеми забытого старика

03:16 20.12.2020
 
© AP Photo / Invision/Vianney Le CaerАмериканский актер Сэмюэл Л. Джексон
Американский актер Сэмюэл Л. Джексон - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Сэмюэл Л. Джексон сыграет в мини-сериале Apple TV "Последние дни Птолемея Грея", сообщает Variety.
В основе шестисерийного проекта одноименный роман Уолтера Мосли. Автор сам напишет сценарий картины.
Сэмюэл Л. Джексон (71 год) сыграет 91-летнего старика Птолемея Грея. Его оставила семья и друзья, а сам он все глубже погружается в деменцию. Неожиданно он получает шанс на некоторое время восстановить память. Он решает использовать минуты ясности ума, чтобы расследовать смерть племянника и разобраться со своим прошлым.
Исполнительными продюсерами проекта выступят и Сэмюэл Л. Джексон, и Уолтер Мосли.
Дата премьеры картины пока не сообщается.
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