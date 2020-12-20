https://ria.ru/20201220/jackson-1589966109.html

Сэмюэл Л. Джексон сыграет всеми забытого старика

Сэмюэл Л. Джексон сыграет всеми забытого старика

Сэмюэл Л. Джексон сыграет в мини-сериале Apple TV "Последние дни Птолемея Грея", сообщает Variety. РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T03:16

2020-12-20T03:16

2020-12-20T03:16

культура

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Сэмюэл Л. Джексон сыграет в мини-сериале Apple TV "Последние дни Птолемея Грея", сообщает Variety.В основе шестисерийного проекта одноименный роман Уолтера Мосли. Автор сам напишет сценарий картины. Сэмюэл Л. Джексон (71 год) сыграет 91-летнего старика Птолемея Грея. Его оставила семья и друзья, а сам он все глубже погружается в деменцию. Неожиданно он получает шанс на некоторое время восстановить память. Он решает использовать минуты ясности ума, чтобы расследовать смерть племянника и разобраться со своим прошлым. Исполнительными продюсерами проекта выступят и Сэмюэл Л. Джексон, и Уолтер Мосли.Дата премьеры картины пока не сообщается.

https://ria.ru/20200917/jackson-1577379041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры