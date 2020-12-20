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Сэмюэл Л. Джексон сыграет всеми забытого старика
Сэмюэл Л. Джексон сыграет всеми забытого старика
Сэмюэл Л. Джексон сыграет в мини-сериале Apple TV "Последние дни Птолемея Грея", сообщает Variety. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T03:16
2020-12-20T03:16
2020-12-20T03:16
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Сэмюэл Л. Джексон сыграет в мини-сериале Apple TV "Последние дни Птолемея Грея", сообщает Variety.В основе шестисерийного проекта одноименный роман Уолтера Мосли. Автор сам напишет сценарий картины. Сэмюэл Л. Джексон (71 год) сыграет 91-летнего старика Птолемея Грея. Его оставила семья и друзья, а сам он все глубже погружается в деменцию. Неожиданно он получает шанс на некоторое время восстановить память. Он решает использовать минуты ясности ума, чтобы расследовать смерть племянника и разобраться со своим прошлым. Исполнительными продюсерами проекта выступят и Сэмюэл Л. Джексон, и Уолтер Мосли.Дата премьеры картины пока не сообщается.
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кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости
. Сэмюэл Л. Джексон сыграет в мини-сериале Apple TV "Последние дни Птолемея Грея", сообщает
Variety.
В основе шестисерийного проекта одноименный роман Уолтера Мосли. Автор сам напишет сценарий картины.
Сэмюэл Л. Джексон (71 год) сыграет 91-летнего старика Птолемея Грея. Его оставила семья и друзья, а сам он все глубже погружается в деменцию. Неожиданно он получает шанс на некоторое время восстановить память. Он решает использовать минуты ясности ума, чтобы расследовать смерть племянника и разобраться со своим прошлым.
Исполнительными продюсерами проекта выступят и Сэмюэл Л. Джексон, и Уолтер Мосли.
Дата премьеры картины пока не сообщается.