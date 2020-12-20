https://ria.ru/20201220/izrail-1590089296.html

В Израиле началась массовая вакцинация от COVID-19

В Израиле началась массовая вакцинация от COVID-19

Массовая вакцинация граждан против коронавируса началась в Израиле утром в воскресенье, на первом этапе прививку получат медицинские работники, студенты... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T09:52

2020-12-20T09:52

2020-12-20T09:52

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

юлий эдельштейн

реувен ривлин

иерусалим

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587306926_0:0:3298:1856_1920x0_80_0_0_743e619f7e0fd04cc06e656aac14d83b.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 дек - РИА Новости. Массовая вакцинация граждан против коронавируса началась в Израиле утром в воскресенье, на первом этапе прививку получат медицинские работники, студенты медвузов и сотрудники гериатрических центров, а также представители муниципалитетов и органов власти, которые пытаются таким образом подать пример гражданам страны, сообщает государственный телеканал Кан."Началась кампания вакцинации против коронавируса, в числе первых будут вакцинированы медицинские работники и группы риска", - говорится в сообщении телеканала.Ранее минздрав сообщал, что на первом этапе вакцина будут доставлена в 10 больниц и в центры вакцинации при больничных кассах. Запись на вакцинацию в системах израильских поликлиник (больничных кассах) началась в минувший четверг, при этом была отмечена большая активность граждан, желающих получить прививку. В первые часы начала массовой кампании по вакцинации прививку получила глава службы общественного здравоохранения при минздраве страны доктор Эльрои Прайс."Это день, который дает новую надежду гражданам Государства Израиль - настоящую надежду на безопасное возвращение к нормальной жизни. Вакцина эффективна, безопасна, и ощущение после нее отличное", - сказала после вакцинации Прайс, слова которой приводит пресс-служба минздрава.В числе первых вакцину от коронавируса получит также президент Израиля Реувен Ривлин, который будет вакцинирован в воскресенье в иерусалимской больнице Хадасса Эйн-Керем. Также в первые дни кампании по вакцинации от коронавируса прививки получат главы муниципалитетов.После этого будут привиты граждане из группы повышенного риска инфицирования: учителя, воспитатели детских садов, социальные работники, сотрудники тюрем и заключенные. Пока из плана вакцинации исключены дети и подростки до 16 лет, выздоравливающие, беременные и кормящие женщины, а также те, кто планирует беременность, и люди с тяжелыми аллергическими реакциями.Первым из граждан еврейского государства накануне вечером прививку получил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в медицинском центре Шиба в Тель-А-Шомер, мероприятие транслировалось в прямом эфире каналами израильского телевидения. Сразу после премьер-министра вакцинацию от коронавируса прошли министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн, руководство и 50 сотрудников клинического центра Шиба.На прошлой неделе первая партия вакцин от COVID компании Pfizer была доставлена в Израиль. Нетаньяху заявил, что Израиль подписал контракт на поставку данной вакцины для 4 миллионов граждан. В июле Израиль подписал соглашение с Moderna о закупке будущей вакцины. Позже подобное соглашение было подписано еще с несколькими компаниями.Также Израиль 1 ноября начал клинические испытания собственной вакцины от коронавируса. Испытания пройдут в три фазы, первая завершилась успешно, вторая, с участием 1000 добровольцев, начнется в ближайшие дни, последняя планируется на апрель-май.Кроме того, сообщалось, что медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Больница ожидает разрешения от министерства здравоохранения страны и, если разрешение не будет получено, планирует применять вакцину в своих филиалах за рубежом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201219/netanyakhu-1590070497.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/vaktsinatsiya-1589923044.html

иерусалим

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, юлий эдельштейн, реувен ривлин, иерусалим, израиль, в мире