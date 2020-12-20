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https://ria.ru/20201220/izrail-1590089296.html
В Израиле началась массовая вакцинация от COVID-19
В Израиле началась массовая вакцинация от COVID-19
Массовая вакцинация граждан против коронавируса началась в Израиле утром в воскресенье, на первом этапе прививку получат медицинские работники, студенты... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T09:52
2020-12-20T09:52
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
юлий эдельштейн
реувен ривлин
иерусалим
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 дек - РИА Новости. Массовая вакцинация граждан против коронавируса началась в Израиле утром в воскресенье, на первом этапе прививку получат медицинские работники, студенты медвузов и сотрудники гериатрических центров, а также представители муниципалитетов и органов власти, которые пытаются таким образом подать пример гражданам страны, сообщает государственный телеканал Кан."Началась кампания вакцинации против коронавируса, в числе первых будут вакцинированы медицинские работники и группы риска", - говорится в сообщении телеканала.Ранее минздрав сообщал, что на первом этапе вакцина будут доставлена в 10 больниц и в центры вакцинации при больничных кассах. Запись на вакцинацию в системах израильских поликлиник (больничных кассах) началась в минувший четверг, при этом была отмечена большая активность граждан, желающих получить прививку. В первые часы начала массовой кампании по вакцинации прививку получила глава службы общественного здравоохранения при минздраве страны доктор Эльрои Прайс."Это день, который дает новую надежду гражданам Государства Израиль - настоящую надежду на безопасное возвращение к нормальной жизни. Вакцина эффективна, безопасна, и ощущение после нее отличное", - сказала после вакцинации Прайс, слова которой приводит пресс-служба минздрава.В числе первых вакцину от коронавируса получит также президент Израиля Реувен Ривлин, который будет вакцинирован в воскресенье в иерусалимской больнице Хадасса Эйн-Керем. Также в первые дни кампании по вакцинации от коронавируса прививки получат главы муниципалитетов.После этого будут привиты граждане из группы повышенного риска инфицирования: учителя, воспитатели детских садов, социальные работники, сотрудники тюрем и заключенные. Пока из плана вакцинации исключены дети и подростки до 16 лет, выздоравливающие, беременные и кормящие женщины, а также те, кто планирует беременность, и люди с тяжелыми аллергическими реакциями.Первым из граждан еврейского государства накануне вечером прививку получил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в медицинском центре Шиба в Тель-А-Шомер, мероприятие транслировалось в прямом эфире каналами израильского телевидения. Сразу после премьер-министра вакцинацию от коронавируса прошли министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн, руководство и 50 сотрудников клинического центра Шиба.На прошлой неделе первая партия вакцин от COVID компании Pfizer была доставлена в Израиль. Нетаньяху заявил, что Израиль подписал контракт на поставку данной вакцины для 4 миллионов граждан. В июле Израиль подписал соглашение с Moderna о закупке будущей вакцины. Позже подобное соглашение было подписано еще с несколькими компаниями.Также Израиль 1 ноября начал клинические испытания собственной вакцины от коронавируса. Испытания пройдут в три фазы, первая завершилась успешно, вторая, с участием 1000 добровольцев, начнется в ближайшие дни, последняя планируется на апрель-май.Кроме того, сообщалось, что медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Больница ожидает разрешения от министерства здравоохранения страны и, если разрешение не будет получено, планирует применять вакцину в своих филиалах за рубежом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201219/netanyakhu-1590070497.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201218/vaktsinatsiya-1589923044.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, юлий эдельштейн, реувен ривлин, иерусалим, израиль, в мире

В Израиле началась массовая вакцинация от COVID-19

09:52 20.12.2020
 
© REUTERS / PfizerСотрудница в лаборатории Pfizer во время разработки вакцины против коронавируса (COVID-19) в Перл-Ривер, Нью-Йорк
Сотрудница в лаборатории Pfizer во время разработки вакцины против коронавируса (COVID-19) в Перл-Ривер, Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© REUTERS / Pfizer
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 дек - РИА Новости. Массовая вакцинация граждан против коронавируса началась в Израиле утром в воскресенье, на первом этапе прививку получат медицинские работники, студенты медвузов и сотрудники гериатрических центров, а также представители муниципалитетов и органов власти, которые пытаются таким образом подать пример гражданам страны, сообщает государственный телеканал Кан.
"Началась кампания вакцинации против коронавируса, в числе первых будут вакцинированы медицинские работники и группы риска", - говорится в сообщении телеканала.
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Ранее минздрав сообщал, что на первом этапе вакцина будут доставлена в 10 больниц и в центры вакцинации при больничных кассах. Запись на вакцинацию в системах израильских поликлиник (больничных кассах) началась в минувший четверг, при этом была отмечена большая активность граждан, желающих получить прививку. В первые часы начала массовой кампании по вакцинации прививку получила глава службы общественного здравоохранения при минздраве страны доктор Эльрои Прайс.
"Это день, который дает новую надежду гражданам Государства Израиль - настоящую надежду на безопасное возвращение к нормальной жизни. Вакцина эффективна, безопасна, и ощущение после нее отличное", - сказала после вакцинации Прайс, слова которой приводит пресс-служба минздрава.
В числе первых вакцину от коронавируса получит также президент Израиля Реувен Ривлин, который будет вакцинирован в воскресенье в иерусалимской больнице Хадасса Эйн-Керем. Также в первые дни кампании по вакцинации от коронавируса прививки получат главы муниципалитетов.
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После этого будут привиты граждане из группы повышенного риска инфицирования: учителя, воспитатели детских садов, социальные работники, сотрудники тюрем и заключенные. Пока из плана вакцинации исключены дети и подростки до 16 лет, выздоравливающие, беременные и кормящие женщины, а также те, кто планирует беременность, и люди с тяжелыми аллергическими реакциями.
Первым из граждан еврейского государства накануне вечером прививку получил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в медицинском центре Шиба в Тель-А-Шомер, мероприятие транслировалось в прямом эфире каналами израильского телевидения. Сразу после премьер-министра вакцинацию от коронавируса прошли министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн, руководство и 50 сотрудников клинического центра Шиба.
На прошлой неделе первая партия вакцин от COVID компании Pfizer была доставлена в Израиль. Нетаньяху заявил, что Израиль подписал контракт на поставку данной вакцины для 4 миллионов граждан. В июле Израиль подписал соглашение с Moderna о закупке будущей вакцины. Позже подобное соглашение было подписано еще с несколькими компаниями.
Также Израиль 1 ноября начал клинические испытания собственной вакцины от коронавируса. Испытания пройдут в три фазы, первая завершилась успешно, вторая, с участием 1000 добровольцев, начнется в ближайшие дни, последняя планируется на апрель-май.
Кроме того, сообщалось, что медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Больница ожидает разрешения от министерства здравоохранения страны и, если разрешение не будет получено, планирует применять вакцину в своих филиалах за рубежом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Юлий ЭдельштейнРеувен РивлинИерусалимИзраильВ мире
 
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